即巿股評 港股直擊

在昨日港股開市之時，中國公布12月CPI按年上升2.1%，較上月回落0.2個百分點，略低於市場預期升2.2%；同月PPI上升5.5%，優於預期的4.5%，漲幅創2011年9月以來最高。PPI數字優於預期，引發內地黑色期貨拉升。

恒指初段略整固後反彈，升至22700水平牛皮。恒指收報22744.85點，升186.16點或0.83%，全日波幅 194.99點，成交金額 622.87億；國指收報 9664.19點，升61.87點或0.64%；上證收報 3161.67點，跌9.56點或0.3%。港股走勢優於A股。

恒指以陽燭收市，最高升至22744.85點，創自去年12月13日以來高位，似乎已成功守在50 SMA之上，可視之為支持參考；下個目標為12月12日高位22863點及100 SMA，約22909點。

根據地區聯儲銀行董事會會議紀要，鑒於美國經濟和就業市場走強和通脹率升向2%的前景，12家地區聯儲銀行中有11家在12月份尋求將貼現率提高25個基點，至1.25%。美國三大指數個別發展，幾近持平。今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恒指走勢向好，有機會出現破頂走勢，上望22863.61點及100 SMA。

美國候任總統特朗普將在香港時間12日零時左右舉行當選後首場新聞發布會，可留意他會否透露有關財政刺激和貿易政策變化的信號。

個股介紹：

華晨中國(01114)主要業務為透過主要合資企業華晨寶馬汽車在中國製造及銷售寶馬汽車，以及透過其附屬公司製造及銷售輕型客車及汽車零部件。

在2016年中期，集團錄得收入人民幣24.86億元，同比增加20.8%；股東應佔溢利為人民幣 16.78億元，同比下降8.5%，主要由於銷售成本及銷售開支上升。

全國乘聯會公布，中國去年12月廣義乘用車銷量同比增長17.1%，增速較11月的19.8%放緩；但2016年全年廣義乘用車銷量仍同比增長15.9%。消息公布後，汽車板塊向好；華晨中國股價上升，成交上升，可予留意。股份昨收 11.06元，上望 11.39元，止損設於 10.84元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。