港股直擊 即巿股評

大華繼顯(香港)高級技術/量計分析師邵玉鳴表示，馬鞍山鋼鐵股份(00323)股價昨日急升，以強勁成交量及大陽燭形態收高於2.39元。

他續稱，由於慢速隨機指標(STC)正在上升，及移動平均滙聚背馳指標(MACD)可能上穿其中心線，預期股價將重試52周高位2.52元。

邵玉鳴相信，倘突破此阻力位，股價將於回調後展開反彈，並測試2.63元附近的上升趨勢阻力線。

他補充，預期有關目標將在約1個月達到。

股價周二升0.12元或5.29%，收報2.39元。