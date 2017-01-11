港股直擊 即巿股評

港股連升四日仍未技術超買，短期仍有力挑戰100天平均線約22900點水平，不過投資者觀望今晚特朗普舉行當選後首個記者會，多個敏感議題備受關注，料大市交投難有突破。

隔晚美股三大指數個別發展，納指收市升20點或0.36%，報5551點，連續第三個交易日創收市新高；道指連續第二日下跌，跌31點報19855點，全日波幅有121點。標普500指數平收，報2268點。美國候任總統特朗普將於當地時間星期三舉行當選後首個記者會，市場人士在記者會舉行前離場觀望，美元走勢缺乏方向。今早10時，美國現任總統奧巴馬將在芝加哥發表告別講話。

油價下挫，紐約期油收跌1.14美元或2.2%，報每桶50.82美元，創2016年12月7日以來收市新低。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報63.2元，較本港上日收市跌0.15元。中移動(00941)ADR收報84.51元, 升0.41元。國壽(02628)ADR收報21.12元，升0.02元。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報9.81元，升0.08元；中石油(00857)ADR收報6.19元，升0.01元；中石化(00386)ADR收報5.88元，跌0.02元。騰訊(00700)ADR報200.92元，較周二收市升2.92元或1.48%。

ADR港股比例指數報22846，較周二恒指收市升101點或0.44%。恒指昨收報22744點，升186點或0.8%，為逾一個月來收市新高，連升4個交易日，累漲610點或2.8%，不過升市質素未見理想，上升股份比例並不明顯。恒指14天相對強弱指數(RSI)升至62.6，短期有力挑戰100天線阻力，約22900點水平。

焦點板塊

商品資源股：隔晚倫敦基本金屬集體上漲，其中LME期銅收漲3%，一度刷新近一個月來高位。另外，國內商品期貨夜盤集體上漲，焦炭、動力煤、鐵礦石升幅較大。今日宜留意江西銘(00358)或主要的煤炭股表現。

中資券商股：多家公司公布上月經營數據，幾乎全線錄得按年跌幅。其中，海通證券(06837)12月淨利潤按年跌99%；招商證券(06099)上月淨利潤按月跌77%。華泰證券(06886)12月淨利潤按年跌43%。留意券商股今日走勢。

焦點股份

耐世特(01316)：宣布與德國公司Continental擬於美國成立合營公司，研究及開發推進優化輔助及自動駕駛縱向及橫向車輛運動操控系統的活動。

宏華集團(00196)：發盈警，預期截至去年12月底止全年業績虧損大幅增加。該公司2015年虧損2.52億元人民幣。