即巿股評 港股直擊

隔晚美股3大指數個別發展，道指繼續在20000點心理關口前窒步，而在科技股帶動下，納斯特指數再創新高，周一收報5531點，升10點(0.2%)。

科技板塊去年整體表現不算突出，標指科技分類指數雖然錄得近12%進賬，卻仍然跑輸能源、金融、電訊、工業、原材料及公用事業等舊經濟板塊， 惟科技股今年勢頭有望轉趨強勁，不少華爾街分析師均認為IT企業盈利增長前景穩定，並預期行業的整合併購潮可延續下去，今年有機會再度成為股市大贏家。

要了解科技行業的主題熱點，不得不提每年1月初在美國內華達州拉斯維加斯會議中心舉行的國際消費電子展(Consumer Electronics Show, CES)。CES是全球最具影響力的科技界展覽，也是行業潮流指標。適逢今屆踏入50周年，吸引逾3800間生產商參展，率先公布多項新科技產品， 包括自動駕駛汽車、人工智能(AI)、虛擬實境(Virtual Reality, VR)、物聯網(Internet of Things, IoT)等，成為今屆主要亮點。自動駕駛方面，寶馬、 福特、豐田、樂視旗下電動車品牌Faraday Future等車廠，連同相關科技公司如恩智浦半導體(NXP Semiconductor)、英偉達(Nvidia)及Mobileye等齊齊展示新一代概念車。

各大車廠及科技企業皆對此市場虎視眈眈，近年加速研發自動駕駛技術，並進行大量公路測試；一般相信有關科技成熟後，下一步將延伸至汽車聯網等功能。當然，各國法例是否為自動駕駛開綠燈，將是這項嶄新技術未來能否獲廣泛應用的關鍵。

此外，由於人工智能、VR及擴增實境(Augmented Reality, AR)、數據分析等應用均需要強勁的處理器，估計晶片企業將是其中一個投資焦點。恩智浦是IC設計與製造垂直整合的半導體公司，專為互聯汽車、網絡安全、可攜式與穿戴式應用及物聯網等領域提供解決方案，2015年營業額高達61億美元。該公司去年獲高通(Qualcomm)宣布以470億美元(相當於每股110美元)收購，打破了2015年安華高(Avago)以370 億美元收購博通(Broadcom)的紀錄，創出半導體企業併購最高金額。

隨着行業併購潮方興未艾，意味可能出現強者愈強情況；大型晶片製造商Nvidia股價去年累漲逾2.2倍，未來仍可能受惠人工智能、自動駕駛、虛擬實境等廣泛應用而繼續壯大。該公司去年第三季收入高達20億美元，按年增長54%，純利5.4億美元，增長逾1.2倍【圖】。根據彭博數據顯示，Nvidia預測市盈率高達38.9倍，估值水平顯然不低，但考慮到公司增長潛力龐大，此股仍可列為候低吸納的對象。

港股方面，恒指昨日收報22744點，升186點(0.8%)，連升四天，累漲610點(2.8%)；從技術走勢看，恒指一直沿去年9月向下伸延的下降通道(回歸線一個標準差)內運行，昨日初步已升穿該通道頂部阻力，然而，22900至23000點是大型成交密集區，同時亦是回調反彈50%的阻力位，恒指升至該水平料會遇上頗大阻力。

信報投資研究部

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