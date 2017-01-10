港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別發展，道指低收76點，納指則創新高。港股連升3日、累升424點後，今日再反覆造好，以全日最高位收市，大市成交額增加逾兩成。

恒指高開2點，早段一度倒跌8點，見22549點全日低，其後拗腰向上，曾升133點見半日高，中午升116點，午後愈升愈有，尾段升幅擴至逾150點，收市競價時段進一步獲嘜高，並以全日高位收市。恒指收報22744點，升186點或0.8%，為逾一個月來收市新高，連升4個交易日，累漲610點或2.8%。大市今日有約800隻股份上升，下跌股逾550隻。

全日成交額622.87億元，較上日增加約109.49億元或21.3%。

國企指數收報9664點，升61點或0.6%。

恒指即月期貨收報22739點，升166點或0.74%，低水6點。

A股低收，滬指跌0.3%；深指跌0.25%。兩市成交額約4174億元人民幣。國家統計局公布，12月居民消費價格指數(CPI)按年上升2.1%，略遜市場預期；工業生產者出廠價格指數(PPI)按年上升5.5%，創2011年9月以來最高升幅，勝市場預期。

歐洲三大股市個別發展；美國道指期貨最新跌11點，報19816。

藍籌股方面，騰訊(00700)U盤時段嘜至全日高，收市升1.2%；友邦(01299)升1.9%；建行(00939)升1.2%，3股貢獻大市82點。二線藍籌接力，百麗國際(01880)升3.3%，為升幅最大藍籌。公用股亦領前，中電(00002)升2.4%；煤氣(00003)升3%；港鐵(00066)升1.2%。中港地產股造好，信置(00083)升2.6%；九倉(00004)升3%；新世界發展(00017)升2.2%；長實地產(01113)升1.6%；中海外(00688)升1.6%；華潤置地(01109)升1.2%。相反，滙控(00005)跌0.5%；聯通(00762)跌1.8%，為表現最差藍籌；中海油(00883)跌1.3%。

焦點板塊

汽車股：全線造好，廣汽(02238)升5.5%；長汽(02333)升3.7%；華晨(01114)升2.6%；吉利(00175)升3.8%。零件商亦見支持，敏實(00425)升3.5%；耐世特(01316)升8.7%。零售商寶信汽車(01293)升8.5%；中升控股(00881)升4.8%。

濠賭股：瑞信和高盛分別唱好濠賭股，當中高盛估計澳門賭場的貴賓廳繼續會復甦。板塊普遍向上，金沙中國(01928)升2.2%；銀娛(00027)升1.1%；美高梅中國(02282)升4.4%；澳博(00880)升3.3%。

百貨股：銀泰商業(01833)獲阿里巴巴投資及前主席沈國軍以每股10元提出私有化，較停牌前溢價約42.25%，股份復牌裂口高開38%，見超過一年新高，收市升35.7%，為升幅最大港股，成交額18.6億元。其他內地百貨股全線見支持，茂業國際(00848)售百貨及通訊業務權益，升5.5%；百盛集團(03368)升6%；華地國際(01700)升2.4%；歲寶百貨(00312)升3.6%；新世界百貨中國(00825)升3.9%。

中資航空股：南方航空(01055)H股升5.5%；A股一度漲停，收市升7.38%。南航集團指今年將探索引進外部戰略投資者，重點研究引入先進互聯網企業、與全球行業領先者交叉持股或聯合設立子公司等方式，推動混合所有制改革。另外，國航(00753)升1.8%，其A股升3%；東航(00670)升1.1%，其A股跌0.1%。

焦點股份

周大福(01929)：股價曾見6.69元，創最少52周新高，收市升5.3%。集團公布截至去年12月底止3個月經營數據，中國內地的零售值按年增長7%，同店銷售增長4%；港澳方面，零售值減少6%，同店銷售亦下跌2%。該公司指出，第三季零售值表現，因基本因素漸趨穩定及相對基數較低，按季錄得改善。

御泰中彩(00555)：股價急彈14.8%。集團公布，與買方已協定，以21.5億元出售Multi Glory全部股份的交易，將於本月27日或之前完成。Multi Glory主要於中國為傳統福彩電腦票營運進行彩票設計及提供彩票系統及設備業務。

廣澤國際發展(00989)：股價飆升28%，報1.92元。集團訂立框架協議，擬收購兩家同以吉林為基地的商業訊息諮詢公司。另外，向7個認購人配發約4.7億股，每股作價1.20元，較前收市價折讓20%，相關股份佔擴大後已發行股本17%。

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