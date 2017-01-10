即巿股評 港股直擊

上周五公布的中原城市領先指數(CCL)連升七周後回落，最新報144.72，按周跌1.08%，是近十個月以來最大跌幅，美聯儲加息初見威力，究竟後市會否出現「雙頂」回落，這可能是港人今年最關注大事。那邊廂，滙豐前高層劉智傑語出驚人，話「港樓市年半內隨時爆破，或衰30年！」，即時惹來很大迴響。

劉智傑在預測樓價大跌的時點上，與信報首席經濟及策略師呂梓毅去年7月中發表的「港樓價2018-19年終極一跌」頗為吻合；理據方面，較大的同通點是環球債市泡沫危機殺到。當然，劉羅列的「理據」甚多，有人認為他在美息上調幅度預測，以及日本式樓泡的比較都只屬大膽的主觀假設，說服力見仁見智。

如果愈來愈多人相信樓價在一年半後大跌，那麼用家可能會押後置業計劃，業主則會善價而沽，這樣的話樓價下跌可能較預期提早出現，新特首的房屋政策立場偏鷹與否，亦會影響市民對樓價的預期。

到目前為止，大部份人相信長線投資物業之回報，遠較投資股票為好，我們即管看看這個看法會否改變，炒樓資金能否傳導至股市上。筆者有朋友近期籌備成立債券基金，主要投資在本港上市的中資公司發行之短期高息債上，部分息率更高達7厘以上。當然，違約風險是投資者最關心的問題，大家都知很多公司在債冚債，經營現金流乏善足陳，只求神拜佛三年內不出現違約，總之講個「信」字。

說回港股，市場繼續炒落後藍籌股，目前14天RSI低於40的只有長建(01038)，執筆時恒指今日高位是22707，14天RSI升至61.6，而10天線剛升穿20天線，黃金交叉支持下，恒指有力上試100天線(約22900點)，亦剛好是恒指之前那2876點跌幅反彈50%之阻力所在，屆時留意鐘擺操作機會，現在有貨者應好好解決手上蟹貨。

羅崇博（杜比）