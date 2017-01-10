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今日 14:40 港股直擊 即巿股評

【異動股】南方AH股急漲 今年推動混改

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南方航空(01055)AH股彈出，H股最新升5.2%；A股(600029.SH)一度漲停，最新升8.22%。

南航集團昨日召開2016年度工作會，指今年將探索引進外部戰略投資者，重點研究引入先進互聯網企業、與全球行業領先者交叉持股或聯合設立子公司等方式，推動混合所有制改革。

另外，國航(00753)升1.6%，其A股(601111.SH)升3.64%；東航(00670)升1.4%，其A股(600115.SH)升0.81%。

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