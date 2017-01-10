即巿股評 港股直擊

美股個別發展，道指就差這麼一點點，死都唔上過二萬；但納指卻再創新高。港股無跟道指跌，反而跟住納指升，港股今早反覆向好，見近一個月高位。恒指今早輕微高開2點報22561，開市後曾低見22549跌8點。其後內地公布CPI同PPI之後，港股即向上破位，恒指最多升133點，高見22692，見近一個月高位。恒指半場升116點，報22675，破咗22650呢個阻力，兼且10天線(約22159點)剛升穿20天線(約22139點)。呢個阻力破咗，有權挑戰22900至23200點。

重磅股當然係騰訊(00700)帶住個市上，不過另一巨頭大笨象(00005)抽住大市後腿，令到恒指點到企唔穩喺22700之上。銀泰百貨(01833)得到阿里巴巴投資及前主席沈國軍以每股10元提出私有化，較停牌前溢價超過四成，復牌後股價當然大升，帶挈其他內地百貨股做好。其實阿Man喺舊年曾經講過，銀泰將會受到內地基金追捧，因當時市值仍未夠百億。雖然最終銀泰係因為被提出私有化而做好，但同樣係被識貨之人睇中。內地百貨股有追捧，百盛集團(03368)升3.6%；華地國際(01700)升3.2%；歲寶百貨(00312)升3.6%；新世界百貨中國(00825)升2.9%；佳華百貨(00602)升2%。上述內地百貨股，講質地阿Man偏好百盛集團，其他百貨股好睇唔好食。

星星地產可以開鑊炒番轉

睇番升幅榜，唔計已連升幾日嘅巨濤海洋(03303)，較吸引阿Man眼球係上市超過半年嘅星星地產(01560)。星星地產上市後即展開其派貨之旅，當然上市初期咁嘅升勢，都吸引唔少人落搭。經過半年時間收貨，貨源估計再次歸邊，又落入強中手，可以開鑊炒番轉。圖表剛見突破，訂好止蝕(今日開市價1.98元)，都可以炒轉短，博第一棍未行完，仲有follow up。另外新晨動力(01148)同樣破位，第一枝大楊燭上幾條移動平均線，能夠破得到1.28元，股價有條件重上一年高位約1.5元。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)