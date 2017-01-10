港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別發展，道指低收76點，港股連升3日、累漲424點後，今早反覆向上，創近一個月高。中港地產股和百貨股今早表現較突出。

恒指高開2點，早段一度倒跌8點，見22549點半日低，其後拗腰向上，曾升133點，見22692點，創12月12日以來新高，半日靠穩。恒指中午收報22675點，升116點或0.5%，大市成交額323.14億元。

國企指數報9656點，升54點或0.6%。

A股個別走，滬指跌0.07%；深指升0.22%。

藍籌股方面，友邦(01299)升1.8%；工行(01398)升1.1%；建行(00939)升0.9%；騰訊(00700)升0.8%，4股貢獻大市76點。中港地產股造好，長實地產(01113)升0.6%；信置(00083)升1.3%；九倉(00004)升0.7%；恒地(00012)升0.8%；華潤置地(01109)升1.5%；中海外(00688)升2.3%。相反，滙控(00005)跌0.6%；中移動(00941)跌0.1%；中信股份(00267)跌1.2%。

焦點板塊

百貨股：銀泰商業(01833)獲阿里巴巴投資及前主席沈國軍以每股10元提出私有化，較停牌前溢價約42.25%，股份復牌裂口高開38%，見超過一年新高，半日升34.7%，成交額11.66億元。其他內地百貨股全線見支持，茂業國際(00848)售百貨及通訊業務權益，升4.1%；百盛集團(03368)升3.6%；華地國際(01700)升3.2%；歲寶百貨(00312)升3.6%；新世界百貨中國(00825)升2.9%；佳華百貨(00602)升2%。

石油相關股：隔晚國際油價急挫3.8%，最新在亞洲時段窄幅回穩，「三桶油」跌0.3%至1.2%，中海油(00883)表現最差。另外，昨日熱炒的細價油服股個別走，當中巨濤海洋石油服務(03303)半日升14.2%，暫時連升3日累飆8成。

焦點股份

周大福(01929)：股價今早曾升8.3%，見6.69元創最少52周新高，半日升5.3%。集團公布截至2016年12月底止3個月經營數據，中國內地的零售值按年增長7%，同店銷售增長4%；港澳方面，零售值減少6%，同店銷售亦下跌2%。該公司指出，第三季零售值表現，因基本因素漸趨穩定及相對基數較低，按季錄得改善。

御泰中彩(00555)：半日急彈13.1%。集團公布，與買方已協定，以21.5億元出售Multi Glory全部股份的交易，將於本月27日或之前完成。Multi Glory主要於中國為傳統福彩電腦票營運進行彩票設計及提供彩票系統及設備業務。

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