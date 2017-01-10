即巿股評 港股直擊

今朝返嚟公司第一件事都係開電腦，但跟住開嘅唔係恒指走勢圖，而係將一個新認識的報價product開心share比戰友Jack，事關我相信係呢間公司裡面，只有Jack見會明白「tick圖的浪漫」，哈哈。

開心share之後，就開番平時睇開嗰一個恒指圖(習慣嘅嘢一時三刻好難改變嘅)，噚日恒指個走勢真係嚇死朕，好彩完場時恒指都做咗粒「十字星」，嚴格嚟講全日同打和無分別。噚日提及過話吼恒指5分鐘圖出現超賣恒指牛(68493)；睇返5分鐘恒指走勢圖，喺朝早10點45分同埋下午2點55分，恒指5分鐘嘅STCSlow(14,3)出現過超賣，換言之噚日有兩個恒指牛(68493)嘅入市位；姑勿論邊個位入市，係尾市時見到恒指5分鐘嘅STCSlow(14,3)呈超買，按照過往嘅鐘擺手法及噚日的day trade策略，應該會離場收工。就算揸過夜，到今朝9點55分時恒指做出一個高位22658點先至放生隻牛仔，但今朝恒指升2點開市同埋ADR跌多過升，都可以嚇到鼻窿都無肉啦。

睇番今日恒指，50天線(22450點)仍然有力承托住大市，而10天線(22153點)同20天線(22136點)終於發出黃金交叉嘅訊號，又係一個欣欣向榮嘅景象；但依家問題在於隨著DMI嘅ADX愈來愈跌，個市又要保持升勢但就無力升。睇番近呢三個交日易好明顯見到恒指就算係呈現陽燭，但上升嘅斜度(紫色線)已經無上年底至上個星期個條上升通道(粉紅色線)咁斜。其實Slope唔夠斜都係反映個市唔夠力，試想想，一塊45度角斜度嘅木板碌個波落地快，還是一塊60度角斜度嘅木板碌個波落地快。

既然如此，可能大家心裡面都有個疑問：「其實個市都升咗咁多，倒底跌未嘅呢？」其實依家SlowSTC(14,3)擺到明超買，若然拉遠少少，由上年9月到依家，恒指會畫到一條下降通道(藍色線)出嚟，而依家恒指位置剛好係下降通道嘅頂部，雖則無人話過通道頂係唔可以穿，只係遇阻嘅機會率會比較高啲啫。

恒指熊(62282)，收回價23100點，「不過恒指牛熊證街貨圖見到啲熊證仲係同現價好近，而且相對期指張數都唔少喎」所以(62282)只可以用作小試水溫。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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