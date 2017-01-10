即巿股評 港股直擊

恒指昨高開 58.1點，開市水平22561.11點。恒指早段甚為反覆，在11時前已出現了全日的高低位，波幅為150.08點。午後恒指走勢先跌後揚，收報 22558.69點，升55.68點或0.25%，成交金額 513.38億元。國指收報 9602.32點，跌8.73點或0.09%，主要受累於尾市1分鐘急回；上證收報 3171.24點，升16.92點或0.54%；A股走勢優於港股。

恒指呈2連陰走勢，以「十字星」收市，而且波幅收窄，反映市況觀望味濃；50 SMA (約22460)仍為支持參考。

本欄於去年12月28日曾推介銀泰商業(01833)，惟股份於當天開市前申請停牌，直至今早才在港交所發表復牌公告，同時也提到控股股東擬似每股10元將公司私有化，較停牌時股價7.03元有約42.25%溢價。

阿里巴巴 (BABA)主席馬雲與特朗普會面，擬為美國創造100萬個就業崗位。再有聯儲局官員發表支持年內加息3次的言論，美國三大指數個別發展。今早亞太股市偏軟，夜期及ADR下跌，料恆指走勢反覆，繼續在50 SMA之上爭持。

中國將於今早9:30公布12月CPI及PPI，市場料前者上升2.2%，低於上月的2.3%，後者上升4.6%，高於上月的3.3%，料會添市場變數。另，中國央行最快會在今天公布12月信貸數據，市場料社會融資規模增量料從11月的1.74萬億元降至1.3萬億元，新增人民幣貸款料從7946億元降至6768億元，M2增幅料持平於11.4%。

個股介紹：

國藥控股(01099)的主要業務為向國內醫院及分銷商等分銷藥物及藥品、經營醫藥連鎖店，及分銷實驗室用品、製造及分銷化學試劑、生產及銷售藥品。

在2016年首9個月，集團錄得收入99.18億元人民幣，同比增長9.34%，股東應佔溢利4.35億元人民幣，同比增長11.22%。

內地醫療改革及人口老化等因素都利好國藥，近日股份成交增加，股價上升，可予留意。股份昨收 33.4元，上望 35.5元，止損設於 32.65元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。