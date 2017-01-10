港股直擊 即巿股評

港股已連升3個交易日累漲424點，不過升市質素欠說服力，短期仍要在50天線水平附近好淡爭持。

隔晚美股三大指數個別發展，納指收漲10點或0.19%，報5531點，創收市紀錄新高；道指收跌68點或0.34%，報19895點。標普500指數跌8點或0.35%，報2268點。科技股造好，Facebook升至逾兩個月高位，蘋果公司見52周高。

另外，阿里巴巴主席馬雲周一與美國總統當選人特朗普在紐約會晤，並公布該間中國電子商貿平台將推動新計劃，未來5年為美國百萬家中小企業，提供向中國消費者推銷商品的平台，有關計劃可望為美國創造100萬個職位。特朗普在會後表示，會議很成功，可望帶來很好的消息。阿里巴巴隔晚股價升0.9%。

在美國買賣的港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報63.08元，較本港上日收市跌0.62元。國壽(02628)ADR收報20.79元，跌0.21元。伊拉克南部原油出口量創新高，期油價格下跌，「三桶油」向下，中海油(00883)ADR收報9.74元，跌0.12元；中石油(00857)ADR收報6.1元，跌0.08元；中石化(00386)ADR收報5.8元，跌0.07元。中移動(00941)ADR收報84.01元，升0.01元；聯通(00762)ADR收報9.22元，跌0.05元。

ADR港股比例指數報22505，較周一恒指收市跌53點或0.24%。恒指昨日收報22558點，升55點或0.3%，為一個月以來收市新高，連升3個交易日累漲424點或1.9%。港股已連續兩日企穩於50天(約22460點)之上，短期料繼續於該平均線附近爭持，阻力位參考100天線（約22910點）水平。

內地將於今早公布上月通脹數字，路透綜合30間機構預測顯示，內地去年12月份居民消費價格指數按年上升2.3%，按月持平；反映上游通脹的工業生產者出廠價格指數(PPI)會連續四個月回升，升幅達4.5%，升幅較去年11月高出1.2個百分點。

焦點股份

銀泰商業(01833)：獲阿里巴巴集團及前董事長沈國軍，提出以每股10元進行私有化，較股份上月底停牌前溢價四成二，交易作價最高197.9億元，私有化作價不會增加，完成後銀泰商業將會撤銷上市地位。股份將於今早復牌。

晨鳴紙業(01812)發盈喜，預期去年全年純利為19.5億元(人民幣‧下同)至21.5億元，較去年同期10.21億元，按年增長90%至1.1倍。