即巿股評 港股直擊

2017年首個交易週，期指延續2016年尾三個交易日的升勢，不但升穿22000點水平，在上周四（1月5日）更憑藉離岸人民幣兌美元的匯價，在美國交易時段曾經單日上升超過900點子的消息刺激下，期指全日收市升了差不多400點點，收報22484點，直逼22500點的關口。之後星期五及昨天皆曾於開市時段突破22600點，惟最後收市均回落並僅只能守於22500點之上。筆者於上星期本欄中曾建議兩套策略，一是待期指收市價回落至21790點左右開倉，又或是待期指收市價計升穿22056點才開倉，兩者皆是做1月Long Call22600點，初步目標價為22500點左右，如果投資者有執行後者的策略於星期三早上開倉的話，回報應該最少會有一倍左右。

在日線圖上，期指本周已先後收復廿天和50天平均線，反映短期市況走勢向好，另外，RSI亦已經升穿自9月9日的高位所延伸下來的中期下降軌，而MACD亦發出了熊牛訊號，且牛差距擴大的情況下，皆反映市況向好之勢正在加強，再加上，最近市況的升跌韻律亦開始出現了明顯的變化，由跌多升少轉為升多跌少，以上種種指標皆反映是次調整可能已在21477點見底，隨之而來的市況可能會迎來新一輪的升勢。不過要確認是次調整完結還需看未來期指能否升穿上年12月8日之高位23146點才可確認。

策略方面，筆者仍然維持中線看好的看法，期指中線目標為是次中型調整浪於9月9的高位24374點，因此短期並不太建議投資者開倉做Long Put的策略，因為如果處於上升趨勢中，期指大多會出現大漲小回的局面，Long Put的操作會較難及值博率會變得較低，因此伺機開倉做Long Call會相對贏面較高。在小時圖上，RSI及隨機快步指數（於超買區）已出現了背馳的訊號，而MACD線於牛區亦跌穿了訊號線，出現了牛熊訊號，皆反映市況可能於短期會出現回調，因此本週建議投資者可待期指回調至22200回左右水平可以開倉做Long Call23000，進取的想博更高倍數回報的話可選擇做1月的期權，期權金成本大概為為40點至50點左右，而保守的可選擇2月的期權，而期權金成本大概為150點至160點左右，而23000點左右水平可視為初步目標，如收市跌穿22100點便要考慮止蝕。

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編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。