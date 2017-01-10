即巿股評 港股直擊

美國勞工部上周五公布去年12月就業報告， 非農業職位新增15.6萬份，增幅較市場預期為差，惟若連同11月向上修訂數字計算，表現實屬不過不失。就業報告的亮點反而是時薪按年大升2.9%，增速創2009年6月以來最快。

薪酬推動通脹 商品價格堅挺

值得留意的是，金融海嘯導致美國於2008年和2009年合共喪失864多萬份職位，但自2010年開始，新職位年年錄得進賬，迄今累積增加1553萬份，足夠抵消被金融海嘯打爛的飯碗有餘【圖】。美國職位經過連續7年穩步上揚後，失業率已回落至4.7%，接近全民就業水平。勞工市場開始出現人力資源不足，繼而產生工資上升壓力，這是合理和可預見的結果。

薪酬成本上漲推動通脹升溫，聯儲局今年加快加息步伐已沒有太大懸念，唯一疑問是會加息多少次？會否一如去年底議息會議後暗示年內3次調高利率（假設每次加息四分一厘計）？

目前聯邦基金利率期貨顯示，市場似乎已逐步price in年內加息3次的機會，2017年底前加息3次或以上的機率達四成。而且上周五就業數據公布後，多名聯儲局官員包括克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特及芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯等，均先後表示今年加息3次是合理預期。

然而，本欄相信美國年內加息次數或多於3次，原因是商品價格堅挺及特朗普經濟學(Trumponomics)都可能迫使聯儲局更頻密地調高利率。

不難發現，自去年下半年開始環球經濟進入新一輪復甦周期，多國經濟在過去半年出現不同程度的谷底反彈。

特朗普谷基建 刺激經濟增速

環球經濟增長回穩的勢頭有餘未盡，觸發原材料需求上升；加上特朗普提倡擴大基建等財政政策開支，勢令原材料價格火上加油，進一步推升通脹，這點從油價和金屬價格近期保持堅挺可見端倪；另一方面，美國經濟增速本已不俗，倘若在特朗普新政下再受刺激，勞動市場必會更趨緊張，迫使企業以更高薪酬招聘人手，為通脹帶來更大上升壓力。

由此看來，倘若商品價格持續上升和特朗普經濟學落實施行，聯儲局年內加息多於3次的機會不容抹殺；當然，任期只餘一年的聯儲局主席耶倫說不定屆時會再次施展「搬龍門」本領拖延加息，若如此，通脹預期恐升溫，令債價進一步受壓，美債牛市完結或會成為自我實現預言。

港股方面，恒指連升兩周累飆928點後，周一反覆靠穩，收報22558點，升55點(0.3%)，再創一個月收市新高；全日成交513億元。恒指於去年12月23日起持續反彈，更於上周五成功收復50天線(約22460點)，惟現時仍然受制去年9月至今形成的下降通道頂線位置，即使稍後向上作出突破，投資者亦須留意大市若升至22600至23000點(即過去一年成交密集區)和去年9月至今下跌浪50%反彈水平，將遇上重重阻力。