港股直擊 即巿股評

港股2017年首周升五百點，不過頂頭蟹貨龐大，料消化需時，料短期在50天線附近爭持。

美股上周五三大指數齊創歷史新高，道指盤中觸及歷史新高19999.63點，離2萬點心理大關不足1點，收市升64點或0.3%，報19963點；標普500指數升0.35%，報2276，全個星期升1.7%；納指升0.6%，報5521，周漲2.56%。美國12月非農就業人數環比增加15.6萬，失業率為4.7%；另外，薪酬加速增長，增速達到2009年中經濟開始復甦以來的最快水平。薪酬增長通常被視為是通脹的徵兆。

美聯儲官員講話繼續受到關注。克利夫蘭聯儲總裁梅斯特(Loretta Mester)表示，她希望美國央行今年加息持續多於3次。芝加哥聯儲總裁埃文斯(Charles Evans)則維持2017年應該加息兩次的觀點。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上周五收市價比較個別發展。滙控(00005)ADR折合港元收報63.83元，升0.08元。國壽(02628)ADR收報20.88元，較本港上日收市跌0.22元或1%。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報9.91元, 跌0.04元；中石化(00386)ADR收報5.79元，跌0.03元；中石油(00857)ADR收報6.04元，無升跌。中移動(00941)ADR收報83.89元，跌0.11元；聯通(00762)ADR收報9.17元，跌0.05元。

ADR港股比例指數報22495，較上周五恒指收市微跌7點。 恒指上周五收報22503點，升46點或0.2%，近兩個半月來首次收高於50天線，不過升市質素一般，周五有近800隻股份下跌，上升股逾550隻。總結2017年第一周，恒指升502點或2.3%，連升兩周累飆928點或4.3%。技術走勢方面，恒指於50天線、下降通道頂及蟹貨區底徘徊，而RSI則領先恒指突破下降趨勢線，雖然利好後市發展，但頂頭蟹貨龐大，料消化需時，短期留意恒指100天線約22910點阻力。

市場本周料聚焦內地上月數據，內地居民消費價格指數（CPI）及工業生產者出廠價格指數（PPI）將於周二公布，而進出口與貿易數據，將於本周後期出爐。此外，最近人民幣兌美元強勢受到關注，離岸價(CNH)2017年首周漲幅達到近2%，為有紀錄以來最大。

焦點股份

寶勝國際(03813)：發現不正確銷售紀錄，可能導致期內並無發生的銷售交易，被列為營業收入，而涉及的金額並不重大，公司兩名高層包括首席財務官及首席執行官離職。

聯邦制藥(03933)：公布接獲中國國家食品藥品監督管理局的通知，旗下甘精胰島素原料藥及甘精胰島素注射液的申請已獲得批准。

順風清潔能源(01165)：發盈警，預期全年虧損9.23億元人民幣。該公司2015年同期錄得盈利5796萬元人民幣。