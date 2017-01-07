重要通告 港股直擊

中國金茂(00817)宣布，於去年12月取得物業簽約銷售額72.97億元(人民幣．下同)，按年增長49.85%及簽約銷售建築面積14.84萬平方米，按年增長32.41%。

去年全年，集團已累計取得物業簽約銷售額374.64億元，按年增長34.73%，累計簽約銷售建築面積147.29萬平方米，按年增長33.54%。

去年集團累計取得物業簽約銷售額及土地一級開發銷售成交金額共計485.16億元。此外，於去年12月31日，集團

已錄得已認購(未簽約)物業銷售金額共計41.4億元。