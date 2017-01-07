即巿股評 港股直擊 國際財經

2016年美國經濟明顯轉好，勞動市場持續有改善，通脹預期在特朗普當選美國總統後顯著升溫，美國聯儲局順勢於上月宣布10年來第二次加息。該局在12月貨幣政策聲明中更透出鷹派的口風，暗示今年加息次數可能達到3次，超出市場的普遍預測。

展望2017年，美國加息步伐、法國總統大選、德國國會選舉，以及英國正式啟動脫歐程序均成為全球焦點。政治事件或會導致金融市場波瀾起伏，但回顧去年兩次「黑天鵝」來襲僅造成短暫震盪，故相信在美國加息周期中，美元持續強勢和債市走弱，才是今年的投資主調。

環球債息早於去年第四季出現轉捩點，開始呈現上調壓力。以美國30年期國債息率為例，去年11月起升勢明顯加快，且突破了於2013年尾形成的下降軌道；隨時有機會挑戰2015年約3.25厘的高位【圖】。

與此同時，美國10年期國債息率同樣飆升，美國大選後一度連漲6周，升至逾2.6厘近年高位。目前，息率雖然回落至不足2.4厘水平，但值得注意的是，聯儲局上月議息會議紀錄顯示，委員普遍認為特朗普的財政政策有機會刺激經濟，迫使加息步伐提速，以遏抑通脹。

若情況屬實，國債息率上漲之勢或會持續。投資者應注意美國10年期國債孳息率會否升穿約3厘水平的關鍵阻力位，因為從技術走勢角度看，此乃自上世紀八十年代中開始的下降通道頂線，亦相當於2013年的徘徊區高位，故長債息率突破此重要阻力後，或代表運行逾30年的美債大牛市終結。

國債息率上升不單止利淡債券價格，對其他資產類別的價值也會造成下行壓力。從基本面看，風險資產的估值是以國債收益率(代表無風險收益率)作為計算基礎，所以該利率一旦上揚，以此作為折現率的資產價格即會有下調的風險。

縱然投資者應該對長債息率上行所引申的資產價格調整提高警惕，惟市場仍不時有出現短炒的機會。

本欄早前提及若港股3天線高於18天線比率(短線市寬)徘徊於支持區內，大市有較大可能出現整固；元旦假期後，港股開局不俗，恒指企穩於22000點以上水平，更升穿50天線，全周累漲逾500點，收報22503點。短線市寬於今輪反彈已升穿強弱分界線附近，表示「市底」明顯改善。

然而，恒指今次升浪能走多遠，還看該比率可以持續上漲到哪個水平。另一邊廂，信報EJFQ系統的恒指綜合指數日線輪動圖(無基準)顯示，科技板塊的相對動力和相對表現在過去一周均大幅提高，當中有多隻股份正在轉強，包括ASM太平洋(00522)及偉易達(00303)，投資者可以考慮一博。

不過，就周線輪動圖可見，大市仍處於中長線的跌勢，所以投資者暫不宜過分進取，以免承受太大風險。

信報投資研究部

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