即巿股評 港股直擊

美股3大指數周四個別發展。道指收報19899點，跌42點，仍未能升破二萬關；納指則收報5,487點，再創收市新高。納指創新高亦帶動香港上市的科網股表現，騰訊持續反彈，由十二月低位累積反彈超過8%。

不過，美滙指數周初上升，資金持續流出亞太市場，港股周初仍無大表現，及至同四美滙指數回軟以及離岸人民幣滙價大幅反彈後，港股才開始追落後，惜成交金融繼續低企在約600億元水平。

技術上，恒指向上阻力留意一個月高位23076點，支持參考20天線約22161點。資金流方面，周四恒指好倉有超過2700萬元流出，同日淡倉流入逾8000萬元，累計5天，好倉流出逾8900萬元，淡倉流入逾1.9億元。投資者對後市看法從成交及資金流分析，相對較悲觀。而大市上周股份表現不一，升跌股比例仍低，升勢不算全面，科網股及資源股表現較佳。

騰訊上試100天線關鍵

有報道指，內地第三大搜索引擎，主要股東包括搜狐及騰訊(00700)的「搜狗」，其行政總裁王小川透露，計劃今年內在美國上市，預計公司估值達40億至50億美元。不過，搜狗官方消息指，現階段未有IPO具體時間表。騰訊周五升逾1％，創一個月高，向上阻力留意200元關，支持參考20天線約186.5元，重要阻力100天線201.4元待破，此線以往亦是騰訊強弱指標。周四有逾290萬元流出騰訊認購證，5日累計流入逾530萬元。看好可留意騰訊購(14982)，行使價205.1元，17年7月到期。相反看淡則可留意騰訊沽(11611)，行使價184.88元，17年4月到期。

石油股上周走俏

美國上周API原油庫存三周來首降743萬桶遠超預期，另沙特阿拉伯已將日產量減少。此外，有報道指中石油(00857)首家區域天然氣銷售公司已於1月1日正式運行，這意味着內地油氣改革邁出了實質性的一大步。中石油週五早段曾升逾2％，收市企穩6元以上，突破52周高位，向上阻力留意6.5元水平，支持參考10天線約5.85元。截至周四累計5日有逾1,200萬元流入中油認購證。看好可留意中油購(16204)，行使價6.67元，17年6月到期；而另一石油股中石化亦向好，看好可留意中化購(14352)，行使價6.23元，17年6月到期。

平保待破40元需A股配合

有報道指，傳中保監將在近期下發涉及產品費率、信用保證保險等方面文件，從多個方面加強對保險公司業務的管理，防系統性風險的傳遞。中國平安(02318)周五早段曾突破40元心理關口，但很快得而復失，內地A股市場結束連升，未能進一步刺激內險股表示。向上阻力留意50天線約40.9元，支持參考10天線約39元。看好可留意平安購(14153)，行使價41.93元，17年4月到期；看淡可留意平安沽(12557)，行使價36.28元，17年3月到期。

(本結構性產品並無抵押品)

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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