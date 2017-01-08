香港財經 港股直擊 即巿股評

最近筆者在公仔箱內不停看見黃秋山跟一大批演員、歌手、藝人在賣廣告，說甚麼「金融也IT化」，這廣告主要是本地一互聯金融平台的傑作，氣勢不凡，讓很多人突然對所謂P2P產生了興趣。香港P2P一直落後於世界（中國尤其是），有人認為是香港政府及金融機構的保守之故，而且亦因為這樣而導致香港的金融科技發展遠遠不及新加坡。甚麼創新局？甚麼科技局，局來局去就給他們「焗」死了。

從螞蟻金服事件說起

筆者必須提出一點就是，全世界在發展金融科技時，尤其是P2P業務這一塊都出現了大量問題，包括中國最近一單大新聞，就是阿里集團旗下的螞蟻金服，因涉及價值4,500萬美元的公司債違約事件，包括近1萬3千名投資者可能血本無歸。

事件原由是中國電信業大亨吳瑞林創辦的手機制造公司僑興集團(Cosun Group)本月發布公告稱，兩年前通過螞蟻金服向普通投資者在線發售的高收益率債券將發生違約。事件發生後，螞蟻金服稱，正敦促各方償還投資者資金，並承諾將通過訴訟方式維護投資者的權益。但螞蟻金服認為自己沒有責任進行賠償，因為這些產品是第三方開發的，螞蟻金服發言人Miranda Shek在描述該中表明公司角色時稱，他們只是一個平台。

需要可靠的信貸評估機構

P2P業務是一個眾籌形式的集資生意，目前投資方基本很多時只能依靠該公司發報的信息或公司背景作為參考，但實際上這樣的投資方式很難百分百保障到投資者。以筆者認知，外國基本上很多時平台方（或擔保方）須要為這些集資公司進行企業的風險評估，而這些評估斷不應該只是由某某證券行及保險公司作擔保就算數。正確來說必須要通過企業的信貸評估報告，及風險報告，以確定企業的還款能力及風險指數等給投資人參考。國內目前面對的問題是沒有一家信得過的信貸評估機構去為金融平台提供這樣的服務。

至於香港，筆者所知只有一家叫環聯的美國信貸評級企業在做，但由於很多資料及數據都欠缺透明度，因此到底這些平台有否為集資的企業進行風險評估、而環聯是否有足夠數據去進行評估？香港政府及金融機構又是否做好了監控角色，或是他們怕多做多錯而寧可以只布「局」拖死你呢？

李建華