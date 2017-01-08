即巿股評 港股直擊

讀者黃先生問：「中國太平(00966)未有貨，可否買入？」(周五收報16.38元，跌0.8%）

沈振盈 訊匯證券行政總裁

「你要先決定短線或是中長線的投資策略，若中長線投資，你可於現價位先入一注，預留多一注本錢於大約15.5元入市。中國太平過去半年波幅的底部在15元左右，高位18元附近，現時屬於波幅的中間價位。若跌線操作未必是適合的時機，寧願待股價回調才入貨。始終中國太平的估值，我預期可以升至20元左右，若此價位入貨作中長線部署，即使中間出現波動，最終都能夠有錢贏。」

溫傑 新鴻基金融財富管理策略師

「中國太平於現時香港上市的內地保險股中，規模算較小，故相對其他內險股，其估值如市盈率（P/E）及市賬率（P/B）等均較行業平均低，算是此股其中一個賣點。只是近來內險股受『保險業姓保』影響，壓制個別機構激進的投資行為，對內險股投資時多少有制肘。再加上內地短期內未見有機會加息，亦難以增加險企的長期收益率。技術上，去年中國太平的股價大致於13.44至18.4港元區間上落；若大市、行業未來政策或公司層面未有太大變動，估計未必輕易突破此區間，故買入價宜設於16港元的區間中線以下，而目標則設於區間頂部約18港元，跌破區間底部約13.44港元則先行止損。」

羅崇博 信報投資研究部

「中資保險股業績與股價表現，跟內地股市表現有一定的相關性，在去槓桿及去泡沫的大環境下，我們對A股今年看法比較審慎，故對內險股只持中性看法。中國太平近年發展不錯，去年底更首次入選『世界品牌500强』，業務競爭上不會輸蝕；估值方面，雖然往績市盈率低於同業，惟公司2015年度在多賺去年多賺五成七的情況下未有派發末期息，多少影響股份吸引力，料難跑贏國壽(02628)及新華保險(01336)，故不建議長揸；若作中線操作，16.1元可考慮吸納，首個目標17.8元，跌穿15.5元止蝕。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，[email protected] 析，建議每次提問不多於2隻股票。