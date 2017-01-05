港股直擊 即巿股評

隔晚美股續向上，港股昨日窄幅低收後，今早升逾200點，創超過三周新高。恒指高開168點，早段升幅一度收窄至95點，見22230點暫時低，其後升勢轉強，暫時最多升245點，見22380點創逾三周新高，突破20天線(約22165點)。截至上午約10時56分，恒指報22370點，升236點或1.1%，大市成交額251.83億元。

國企指數報9563點，升122點或1.3%。

A股偏軟，滬指跌0.01%；深指跌0.17%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.6%；中移動(00941)升1.8%，兩股貢獻大市62點。金融股全線向上，滙控(00005)升0.6%；友邦(01299)升1.5%；建行(00939)和工行(01398)升0.7%；國壽(02628)升1.7%；平保(02318)升1.1%。

隔晚外圍油價回升1.8%，另外《證券日報》報道，今年1月1日中石油首家區域天然氣銷售公司正式運行，意味油氣改革邁出實質一步。「三桶油」最新升2.2%至3.7%，中石油(00857)為表現最好藍籌。

聯儲局公布的12月會議記錄顯示，政策制定者擔心美國當選總統特朗普的財政政策將促進經濟加速成長，聯儲局可能需要以更快的步伐加息。本港息口敏感股個別發展，領展(00823)升1.1%；九倉(00004)連升兩日後，現跌1%；太古地產(01972)跌0.7%。

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