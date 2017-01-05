港股直擊 即巿股評

碧桂園(02007)股價逆市下挫，暫時最多跌6.9%，見逾兩個半月低，最新跌2.9%，成交額1.34億元。

集團宣布，吳建斌因計劃投放更多時間於攝影及寫作方面的個人興趣，將辭任首席財務官、執行董事、財務委員會主席、執行委員會成員職務，今年4月1日生效。

麥格理最新報告指出，高層變動會對股價有負面影響，加上集團目前風險回報欠吸引，而且財務風險較高，維持「中性」評級和目標價4.5元不變。

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