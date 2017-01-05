即巿股評 港股直擊

恒指昨日高開50點，開市水平22201點。恒指早段抽高，見22228點後回軟，軟至22150水平牛皮。午後恒指一度急跌後反彈，全日波幅151點。恒指收報22134點，跌15點或0.07%，成交金額525.02億。國指收報9440點，跌18點或0.2%；上證收報3158點，升22點或0.73%；A股走勢優於港股。

恒指以陰燭收市，20 SMA 得而復失，收市水平亦在其下，可見20 SMA有一定阻力。恒指曾創12月15日以來高位，阻力參考為下跌裂口底部的22305.07點。

離岸人民幣 (CNH) 兌美元滙價一度抽高，原因之一是隔夜拆息急升，嚇怕炒家。另一原因是市傳中國人民銀行已準備匯率風險應對預案，包括強制結匯和減持美債等。港交所(00388)刊發新聞稿，指計劃推出人民幣外匯期權，若市場準備就緒，美元兌離岸人民幣期權合約有望於2017年第一季度開始交易。預料產品能為投資者提供多一個對沖風險渠道之餘，也有望為港交所增加收入。

美國聯儲局去年12月政策會議紀綠顯示，與會者考慮到特朗普上任後，其財政政策會刺激經濟，為經濟帶來上行風險，決策者開始擔心聯儲局或最終被迫加速升息，以抑制通脹。美股三大指數向好，夜期及ADR上升，料恆指走勢向好，但在22305.07點前會有阻力。財新中國將於9:45公布12月綜合PMI及服務業PMI，料添變數。

個股介紹：

徽商銀行(03698)主要在中國經營商業銀行業務，其主要市場為中國的安徽省。

集團於港交所發出公告，該行H股的公眾持股量從24.04%進一步下降至約23.56%，原因是持10.93%權益的上海宋慶齡基金會增持股份。集團表示正積極尋求在盡快恢復公眾持股量的解決方案，包括(i)繼續推進A股首次公開發行並上市的項目；(ii)盡快就建議主要股東減持股份；及(iii)考慮擇機進行H股配售。

受消息影響，近日徽商銀行股價上升，成交增加，可予留意。股份昨收4.02元，上望4.2元，止損設於3.9元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。