港股直擊 即巿股評

美國聯儲局可能需要以更快的步伐加息，以抑制通脹，加上人民幣兌美元滙價大幅反彈，港股有望在滙控(00005)及中資金融股帶動下造好。

隔晚美股三大指數上升，聯儲局公布的12月會議記錄顯示，政策制定者擔心美國當選總統特朗普的財政政策將促進經濟加速成長，聯儲局可能需要以更快的步伐加息，以抑制通脹。道指先低後高，收升60點或0.3%，報19942點，盤中未有觸及12月20日造出的19987點之歷史高位。標普500指數升12點或0.57%，報2270；納指升0.88%，報5477點。Facebook升1.6%，阿里巴巴升2.2%，重上90美元之上。

利率上升傳統上不利金價，有利美滙。但聯儲局公布議息紀要後，美元滙價跌勢持續，期金略為上升，見逾3星期以來高位。歐羅區12月消費價格指數（CPI）增長1.1%，高於分析師預期的增長1%，且為2013年9月以來最高水平。那邊廂，離岸人民幣強勢反彈，一度暴漲逾900點突破6.87。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，普遍高於本港上日收市。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.04元，較本港上日收市升0.59元或0.9%。中移動(00941)ADR收報82.85元，升0.6元。國壽(02628)ADR收報20.66元，升0.06元。油價回穩，中海油(00883)ADR收報9.87元，升0.07元；中石油(00857)ADR收報5.8元，升0.07元或1.2%；中石化(00386)ADR收報5.58元，升0.06元或1.1%。

ADR港股比例指數報22271，較周三恒指收市升136點或0.6%。恒指昨日曾升77點，高見22228，收報22134點，跌15點或0.1%，4連升告終。今日港股在人民幣回升及美股造好下，料有力一舉升穿20天線(約22150點) ，較大阻力位參考50天線約22500點附近。

內地股市方面，上證綜指昨收漲0.73%報3158點，連升三日，並收復60天均線。「一號文件」或於1月下旬至2月上旬發布，今年「一號文件」也將大概率圍繞「三農」。至此，中央「一號文件」已連續13年聚焦「三農」問題。

焦點板塊

本地地產股：美國聯儲局可能需要以更快的步伐加息，以抑制通脹，加上人民幣昨日急彈，資金外流情況短期可能有望紓緩，留意地產股表現或受到抑制。

焦點股份

蒙牛(02319)及現代牧業(01117)發出聯合公告，蒙牛擬按每股1.94元向現代牧業股東KKR及CDH Fund收購其所持的9.65億股，完成後將增至約39.9%，因此須提出有條件強制性現金要約，作價亦為現金1.94元或0.25美元，要約價較現代牧業昨日收市價每股1.81元有溢價約7.18%。留意兩隻股份今日股價表現。