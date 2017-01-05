即巿股評 港股直擊 國際財經

美股於2017年首個交易日紅盤高收，儘管紐約期油從18個月高位回落，跌至兩周新低，惟市場憧憬美國候任總統特朗普本月20日宣誓就任後推出刺激經濟措施，道瓊斯工業平均指數造好，收報19881點，升119點(0.6%)，再次撲向20000點大關。

美股去年屢創新高，標普500指數全年累升9.5%。已屆83歲高齡的大摩前策略師韋恩(Byron Wien)認為美股高處未算高，今年有望再飆12%，標指年內可高見2500點；其預測雖然較分析員平均看法高出5.7%，但標指自1926年以來的每年平均回報達10.4%，以此推算，標指今年見2450點也屬合理。

美國供應管理協會(ISM)公布的數據也預示美股未見頂，該國去年12月製造業指數升至兩年新高的54.7，反映經濟強勁，帶動美滙指數再創14年新高水平。

不過，隨着美息上升和美元走強，市場開始擔憂新興市場將受衝擊，新興經濟體經歷去年第三季強勁走勢後，樂觀情緒已明顯收斂，尤其是特朗普提倡保護主義政策，已為墨西哥及中國等國家敲響警號。特朗普日前便向通用汽車發出警告，指摘其在墨西哥設廠有損美國就業，日後運回本國出售的汽車或須支付關稅。同日，福特汽車宣布取消投資16億美元在墨西哥設廠的計劃，改為斥資7億美元在密歇根州建廠，生產電動汽車。

這種貿易保護及民粹思潮近年在世界各地急速冒起，從英國脫歐、特朗普當選美國總統到意大利否決修憲公投可見一斑，危及全球化，若然作為世界最大經濟體的美國帶頭打貿易戰，形勢更是不容樂觀；幸而地緣政治格局及環球經濟結構的改變，正慢慢削弱美國對發展中國家的影響力。例如中國正積極推動「供給側」改革，並透過調整稅制減輕企業及個人稅負，以推動民企投資及個人消費，促進內部經濟增長，減少對外國資本的依賴，都有助減輕美息上升對中國造成的衝擊。

再者，發達國家今年的政局同樣波譎雲詭，包括特朗普入主白宮後新政成效、英國就脫歐與歐盟展開交鋒、4月法國總統大選及9月德國總理選舉，可說暗湧處處，尤其特朗普上任後若然「走數」──未能落實增加財政開支和推行減稅政策，恐會成為美股獲利回吐的藉口；反而目前MSCI新興市場股票指數的估值，相對於MSCI環球股票指數的折讓水平仍然偏高【圖】，不排除新興市場股票中的「政治風險折讓」有收窄的可能；現水平有一定吸引力，可作為投資組合的一部分，分散風險。

至於新興市場選股策略，投資者可特別留意依靠本土市場推動盈利的增長型公司；估計這類企業將繼續受惠發展中國家的中產階級迅速冒起，以及在本土市場的競爭優勢。

港股方面，恒指昨天反覆向下，收報22134點，跌15點(0.1%)，技術上暫時受制20天線，估計短期縱有反彈，也難作突破。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容