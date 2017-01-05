即巿股評 港股直擊

自從一眾產油國15年來首次聯手減產，紐約期油12月至今累積漲約9%，自2016年2月中低位反彈逾100%。紐約期油價格於1月3日更曾突破每桶55美元，布蘭特期油則曾漲至每桶58.37美元。大行們紛紛調高對油價的2017年展望，並預期市場將今年初有望達致供需平衡，行業可開展下個投資階段，惟要留意美國頁岩氣發展。

在油氣行業即將迎來復蘇之際，宏華集團(00196)早前公布分別與中國航天科工集團、Jianhong Capital Fund I

及北京建宏富鑫投資管理訂立股份認購協定。航天科工將在宏華完成配發及發行航天科工認購股份和Jianhong認購股份後，成為集團第一大股東。央企航天科工選擇現時大舉入股宏華，自然是非常看好油價的未來走勢及油氣行業的未來潛力。

除此以外，據悉航天科工近年已積極部署進軍能源裝備領域，並將能源裝備列為其與國家同步的「十三五產業規劃」重要規劃產業之一，期望利用其高端航天科技在高端大型裝備研發及製造上發揮巨大的協同效應。環顧目前國內的民營企業中，就只有宏華的研發及生產能力達領先國際水平。此番入股，可說是強強聯手，有望產生協同效應。

通過引入航天科工作為戰略股東，宏華能與其在高端能源裝備製造及油氣田服務領域展開深入合作，整合優勢資源，在技術研發、專案實施方面形成巨大的協同效應。據瞭解，航天科工作為中國大型國有企業能夠廣泛參與海內外國家政府層面的戰略合作，這將有利宏華未來進一步鞏固其在海外市場的地位及拓展海外市場份額；其次，航天科工的EPC工程經驗和其海外客戶資源亦將有助於未來宏華突破海外油氣田工程服務板塊；第三，航天科工能助力宏華打開國內頁岩氣油服市場，實現從裝備製造商到裝備與服務相結合的綜合一體化解決方案服務商的轉型；最後，航天科工的技術注入還將大幅提升宏華陸地裝備板塊的信息化、智能化水平。

除傳統的高端能源裝備外，宏華近年還積極進軍LNG液化天然氣領域，以抓緊中國能源結構改革紅利、持續推動清潔能源圈建設。2016年10月，宏華與北美的ARGO簽訂首套總值達18億美元的平台式海上天然氣液化工廠(PLNG)建造框架協議，一方面開創性地將海外EPC工程轉化為了中國工廠製造，一方面有助於實現中國天然氣多元化來源，促進國家清潔能源戰略實施。

是次入股交易的代價將全部以現金進行結付，而宏華擬將所得款項淨額（約16.17億港幣，折合約14億人民幣）的50%用作償還到期應付債務，這將大幅改善集團當前的資金狀況，提升流動性，降低資產負債率，消息公佈後惠譽及美林美銀隨即調高宏華債券評級。相信航天科工的央企背景及雄厚的資金實力，將利好宏華長期業務發展。隨著今年油價回暖，央企入股資金到位，宏華將有更大本錢去「大展拳腳」，把握「十三五」帶來的機遇。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞