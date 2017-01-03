港股直擊 即巿股評

港股於去年底連升3日重上兩萬二水平後，2017年首個交易日上午反覆向上，創逾兩周新高。本地地產股今早表現亮眼。

恒指今早低開7點，早段挫116點，見21883點半日低，其後拗腰急漲，最多升152點，見22152點，為去年12月16日以來、逾兩周高，半日收市前升幅收窄。恒指中午收報22108點，升108點或0.5%，大市成交額286.37億元。

國企指數報9441點，升46點或0.5%。

A股向上，滬指升0.71%；深指升0.66%。

藍籌股方面，滙控(00005)升0.9%，長和(00001)升2.2%，兩股貢獻大市37點。另外，平保(02318)和國壽(02628)升1.5%；中行(03988)升0.9%；工行(01398)升0.4%；中銀香港(02388)升1.8%；港交所(00388)升0.6%；東亞(00023)升2.9%；中電(00002)升1.8%。相反，上周強勢的建行(00939)半日回吐1.3%；友邦(01299)跌0.3%；騰訊(00700)反覆跌0.1%；中移動(00941)跌0.1%。

焦點板塊

本地地產股：半日跑出，恒生地產分類指數升1.79%。九倉(00004)獲花旗上調評級至「買入」，半日升4%為表現最好藍籌；長實地產(01113)升1.4%；新地(00016)升2.2%；新世界發展(00017)升2.6%。另外，太古地產(01972)升3.3%；希慎(00014)獲花旗上調評級至「中性」，急漲5.1%；嘉里建設(00683)升2.6%；會德豐(00020)升3.6%。

濠賭股：澳門去年12月的賭收為198.15億澳門元，按年增長8.04%，升幅較11月的14.4%增幅放緩。濠賭股上周五急升，今早顯著回吐，金沙中國(01928)跌1.5%；銀娛(00027)跌2.4%為跌幅最大藍籌；永利澳門(01128)跌1.6%；美高梅中國(02282)曾挫7.3%，半日跌6.6%；新濠國際(00200)跌2.7%；澳博(00880)跌2%。

焦點股份

恒大系：中國恒大(03333)旗下恒大地產引資8名投資者共300億元人民幣，恒大半日升3.5%。同系恒大健康(00708)升11.6%；恒騰網絡(00136)升6.4%。

民信金控(00273)：半日急升13%，報0.209元，成交額6190萬元為超過一年來最活躍。集團公布，將斥5.5億元人民幣，投資母嬰及兒童產品業務特許運營商珠海愛嬰島55%股權。

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