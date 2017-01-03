港股直擊 即巿股評

雅各臣科研製藥(02633)曾漲7.1%，見1.82元創上市新高，現升4.1%，成交額2600萬元。

集團主要業務為製造和買賣非專利藥及中成藥，去年9月21日以1.5元上市。

相反，上諭集團(01633)逆市急挫，暫時最多跌15.8%，現跌12.9%，報3.36元，成交額1630萬元。集團於香港及澳門從事提供地基工程服務業務，去年11月11日以招股價0.8元上市，上周五見4.33元為上市高。

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