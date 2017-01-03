即巿股評 港股直擊

各位新年快樂！(Yo! I'm back!)小妹同《輪證贏家》係呢度首先祝大家「2017，買乜贏乜！」

放咗大半個月假，同我家老爺遊山玩水之餘，又同班同事出去打邊爐，放到幾乎唔識返工；多得來自馬來西亞嘅讀者Seong Hing send個email嚟「逼」我開電腦睇市，如果唔係我諗我真係會成個假期對個市不聞不問。

今朝早起身坐地鐵都仲遊雲，但一去到北角轉車，嘩！咩事會塞人先？雖然都只係等咗一班車之後就上到車，不過話晒今日都係2017年第一個工作日呀，感覺都唔係幾好；喺地鐵睇埋開市，港股先跌7點，no good。

返到公司第一件事就開返晒所有電腦、電視嘅總掣，電視一開就見到條直簽寫住「財新中國製造業PMI上月報51.9，勝預期」，咁個市應該都會彈返上去。

還記得放假之前有幾位淡友讀者send email問個市可以落去邊個位，睇返啲email原來小妹提議咗兩個check point，而第二個check point就係250天線；喺回覆Seong Hing個email時開個圖睇，見知道原來上個星期三(12月28日)最低做過21488點，同當日嘅250天線(21448點)只係相差40點咁大把，而當日最後個結果就係一支陽燭將個市彈返上去，之後嗰幾日，計埋今日依家10點10分為止，四連陽出現都幾反應到呢條250天線有料到。

拆開5分鐘圖睇，恒指今朝跌7點開市之後曾經向下衝到落21897點呢個低位，之後個五分鐘粽燭仲一穿過500分鐘線(5 x 100線，21916點)，隊到咁低都唔難估到個市之後會因鐘擺而向上彈返起，再加埋個財新PMI靚仔數據，依家10點13分，個市又去返22000點樓上。

睇埋日線圖，SlowSTC(14,3)同MACD都出現呈上嘅升勢，咁當然啦，個市都升咗四日啦；14RSI依家見到46，由之前嘅超賣水平算叫做走返上去正常位置；不過DMI嘅ADX似乎話到比你知個市有啲「滯」。DMI嘅ADX由上星期三見到嘅27.86，慢慢回落至呢個moment嘅25.93；但同一段時間恒指嘅走勢係由上星期三嘅低位21488點升至依家嘅高位22109點，市升但ADX無力兼回落，即係暗示個市就算之後再上都係無乜奶力個隻，就算要Call要牛都應該逐級逐級上。

依家10點20分，恒指升129點，做緊22130點，個勢就愈升愈有，梗係啦，事關開恒指牛熊證街貨圖你就會見到上面22100至22199點有相當於194張期指嘅熊仔standby，而再向上睇每100點一個範圍都有幾百張期指嘅熊仔係度，相比向下730點先落到去21400至21499點而去食嗰1255張期指，向上行就自然簡單好多啦。恒指牛(62908)，收回價21200，28倍有多嘅槓桿夠玩day trade啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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