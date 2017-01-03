即巿股評 港股直擊

在2016年最後一個交易日，恒指高開28點，開市水平21818點。恒指高開後再抽高，中午之前已升穿22000點。午後指數波幅收窄，主要在22000點牛皮。恒指收報22000點，升209.65點或0.96%，全日波幅 250.71點，成交金額537.75億元。國指收報9394點，升82點或0.88%；上證收報3103點，升7點或0.24%；港股表現優於A股。

恆指呈4連陽走勢，並升穿10 SMA，最高見22069點，創去年12月19日以來高位。恒指已連續4日返回保歷加通道下半部；9天RSI由28.657升至43.576，走勢有望進一步改善。

中國2016年12月製造業PMI從11月的51.7軟至51.4，略低於預期，但仍處於2012年以來的高位附近。中國人民銀行貨幣政策委員會委員黃益平接受訪問時建議，將2017 年GDP增長率目標設在6%至7%，更靈活的增長目標可以為改革提供空間。

中國外匯管理有收緊跡象，中國人民銀行指出，金融機構自7月1日起應報告當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上的大額跨境交易；將大額現金交易的人民幣報告標準 由20萬元調整為5萬元。內地媒體報導指，中國自2017年1月起禁止居民購匯用於境外買房和證券投資等尚未開放的資本項目。

2016年12月歐元區製造業PMI終值54.9，與初估值相符，優於11月終值53.7，為2011年4月來新高；多個歐洲國家的製造業PMI也創新期高位，利好歐洲股市在新年首個交易日的表現。然而，美股在2016年最後交易日回軟，今早亞太股市偏好，夜期及ADR下跌，料利淡恒指走勢，支持參考為10 SMA，約21820水平。

中國將於9:45公布12月財新製造業PMI，預估為持平於50.9，料會為市場添變數。

個股介紹：

中船防務(00317)的主要業務為從事建造及銷售船舶；製造及銷售鋼結構及機電設備。

集團在2016年首3季轉虧為盈，錄得純利人民幣660.44萬元，期內營業收入為人民幣170.68億元。近日在國企將進行混合所有制改革的憧憬下，集團股價造好，成交增加，可予留意。股份上周五收報 12.46元，上望 13.18元，止損設於 12.2元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。