港股直擊 即巿股評

今日為港股2017年首個交易日，恒指上周五升至22000點收市，料今日早段好淡爭持機會較大。

昨日為元旦假期、美國、中國及香港等地均休市一天。美股上周五收市跌57點，報19762，連續第三個交易日走低，剛好跌至20天線附近水平，短期走勢值得關注。至於道指期貨今早則造好，截至8時5分報19778，升58點。特朗普將於1月20日宣誓就職新任美國總統。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上周五收市比較跌多過升。滙控(00005)ADR折合港元計收報62.32元，較本港上日收市升7仙。中移動(00941)ADR收報81.32元，跌0.88元。國壽(02628)ADR收報19.96元，跌0.24元。中海油(00883)ADR收報9.61元，跌9仙；中石油(00857)ADR收報5.72元，跌6仙；中石化(00386)ADR收報5.51元，升1仙。

ADR港股比例指數報21846，較上周五跌154點或0.7%。港股2016年最後一個交易日造好，恒指收市報22000，升209點或0.96%，升穿10天平均線，短期阻力參考20天線約22200點水平。支持位為上周三(12月28日)低位21488點。

內地昨日公布的12月官方製造業採購經理指數(PMI)，按月輕微回落0.3個百分點，至51.4，雖然連續五個月處於擴張水平，但略低於市場預期的51.5，且是五個月內首次回落；當中的生產指數回落0.6個百分點，反映製造業生產持續擴張，不過增速放緩，留意券商最新對內地經濟的看法。

以額度使用量計，2016年12月9日至30日連續14個交易日「滬港通」及「深港通」南向資金錄得淨買入，額度使用於聖誕假期後更有加快跡象，如上周五總成交額89.6億元，佔大市成交達16.7%；淨流入67.4億元，於上周及12月大多數時候計均為最多。投資者宜繼續留意北水動向。

焦點板塊

澳門博彩股：澳門公布去年12月博彩毛收入為198億1500萬澳門元，按年增長8%，是連續五個月上升，升幅較11月的14.4%放緩。留意券商對澳門博彩股最新看法。

建行(00939)：上周獲「北水」掃貨，一周升6.2%，表現跑贏一眾內銀股，其短期走勢對大市有一定影響。

亨得利(03389)：公布擬以35億元人民幣將兩項中港業務售予主席兼執行董事張瑜平。該公司擬向股東每股派發特別股息不少於0.2港元。次交易該公司合共取得淨現金流約58億元，除以不少於8億元用作派發特別息外，其中32億元將用作償還債務，餘額用作一般營運資金及業務發展。

順興集團(01637)：今日將在主板上市，公司為本港機電工程服務商，輝立場暗盤價上升，收報1.67元，較招股價1.2元升39.2%。