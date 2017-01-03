即巿股評 港股直擊

今天是2017年首個交易日，先祝各位新年進步！

總括2016年，恒指上周五收報22000點，全年計僅升86點或0.4%，期間恒指高低波幅逾6000點。雖然市況反覆，但期間宏觀大事不絕，過去兩週滬港通及深港通南向資金來港買股，就成為年底前焦點所在。

以額度使用量計，2016年12月9日至30日連續14個交易日「滬港通」及「深港通」南向資金錄得淨買入，額度使用於聖誕假期後更有加快跡象，如上周五總成交額89.6億元，佔大市成交達16.7%；淨流入67.4億元，於上周及12月大多數時候計均為最多。

投資者根據相關數據，可以更有效率地掌握北水買賣情況。近日部分個股的南向資金成交佔總成交比重相當高，反映相關股份備受內地資金關注，建行(00939)可謂當中佼佼者。

建行自2016年12月23日起，一連四日低開高收呈陽燭。即市往往見其成交與股價同步向上，而「滬港通」使用額度亦見增加，很大程度反映內地資金積極買入建行正股。以上周五為例，建行當日成交75億元，為2015年4月以來最高，當中52億元為來自滬、深港通南向資金，以買入居多，單計滬港通淨買入已達47.7億元，反映北水買入意欲遠高於賣出。

過去一週資金流所見，我們觀察到建行認購證的即市出入市部署均相當積極。活躍資金主要關注行使價約6元的貼價建行認購證，實際槓桿約7至8倍，其中可留意活躍貼價認購證(15173)，行使價6.01元，5月19曰到期，實際槓桿9.6倍，為條款相若貼價證中最高。

近期市場聚焦港股通南向資金，高盛認股證牛熊證網站「互聯互通」專頁亦因應趨勢新增不少功能，為投資者提供更有系統的數據參考。其中於「港股通十大成交股份資金流」頁面，即日港股通數據會於港交所網站每日下午約6時公布後緊隨更新，並即時計算出滬、深港通的十大成交活躍股份的淨買入/賣出金額。此外亦清晰顯示這些股份過去五日淨買入/賣出之棒形圖表，一目了然，幫助投資者快速掌握港股通資金趨勢。詳情請瀏覽http://www.gswarrants.com.hk/cgi/tools/top10_connect.cgi

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