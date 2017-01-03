即巿股評 港股直擊

今天是2017年首個交易日，筆者首先祝各位今年「期」開得勝，獲利倍增！上星期因聖誕節假期的關係，本欄暫停一周，不過在上月尾的時間，大家本以為臨近年尾會越勢平靜的市況卻迎來一絲的高潮，本看來弱勢已成的恒指在最後三個交易日內卻接連報捷，一口氣衝上22000點作結，使恒指能力保不失，全年收升84點。而期指方面，受制於雙頂形態後，由12月8日的高位23146點，在短短大概兩星期的時間下跌逾千五點，低見12月23日的21477點，正如前星期本欄所述，21400點左右會是一個重要的支持位，期指亦離該重要支持位不遠時出現反彈，在最後三個交易日內反彈了差不多五百點，連夜期最終全年收報21920點，令期指情況變回相對穩定。

技術方面，只要期指一天未正式跌穿21400點左右的重要支持位，筆者還維持中線看好的看法，因此該處在短期內將會是一個關鍵，因為21400點附近水平除了是250天移動平均線附近，亦是自上年2月開始至今的大型升浪所營造出之較長期的上升趨勢線及自高位所計黃金比率50%回調之所在，如果在期指未來跌穿該重要支持位的話，投資者便要小心中線趨勢可能逆轉，而加上如果連下一個較重大的支持位，在上年六、七月時，向上突破的雙頂形態21500點水平左右，也一舉跌穿的情況下可能會迎來較大幅度的調整，最差的情況期指有機會見上年2月12日的底位18217點，因此各投資者要多加注意。

日線圖上，期指在最後三個交易日的反彈使期指能收復10天移動平均線，情況開始轉穩，要決定21477點是否已見底，還需要看未來數天期指的走勢，如未來數天期指能守於上月28日當天的高位21790點之上，便有機會可能反映21477點已見底，否則，是次上升只是調整浪中的一個反彈而已。若果能守穩，初步目標將會是22500點左右。

策略方面，期指只要一天還是守在21400點之上，中線看好並伺機開Long Call倉的策略仍然保持不變，不過雖然期指在上星期尾的三個交易日出現明顯反彈並收於十天移動平均線之上，本應反映市況初步回穩或已見底，唯因成交及動力不足下（每日成交只有五百餘億），筆者建議偏向較謹慎的策略，因此建議投資者如見期指回試21790點，可嘗試於此水平左右小注開倉做1月Long Call 22600點，期權金成本大概在70點左右；相反，如果在未來數天期指一舉升穿上星期五高位22056點並收於之上，便建議投資者可考慮追入小注開倉做1月Long Call22600點，而期權金成本則為大概在120點左右。以上兩種做法初步均以22500點作目標，如收市價跌穿21477點便要平倉止蝕。

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編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。