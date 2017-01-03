即巿股評 港股直擊

2016年的政治與經濟，充斥著各種意想不到的「黑天鵝」事件。最令人詫異的莫如大英帝國的「脫歐」和美利堅共和國的特朗普當選為總統！那麼2017年將會如何？還是一樣，變數繁多，變幻莫測，波濤洶湧，危機處處；當然也是機會遍遍，讓我們從廣角度和多層面探討一下。

從全球化走回民粹主義

美國上年的大選醜聞迭爆，所謂言論自由、新聞自由和種族共融等，全都是騙人的謊言。希拉莉贏了選票卻輸了總統寶座，坦蕩蕩地暴露了所謂美式民主的弊病！作為精明的生意人，特朗普懂得抓著「客戶」的心態，以一句名言：被遺忘的將不再會被遺忘，贏得失意工人階級選票，拿下了大部分遊離洲份的選舉人票，成功入主白宮。當選後，反對他的民眾上街堵路，打砸搶燒，暴亂處處，加州也要喊獨立……經過這次大選，美國民主已開始轉壞，兩黨鬥爭如同民主內戰，總統治國將雜亂無章。憑特朗普的選舉政綱推斷，將會重內政而輕外交，從全球化走回狹隘的民粹主義。

美國政策的轉變，最擔心的就是它的「附庸國」—日本。大選前，安培往美國朝聖，只拜訪希拉莉，對特朗普不望一眼；大選後，有如哈巴狗一樣，搖尾乞憐，負荊請罪，親身拜訪特朗普！作為岸信介（二戰中曾為日本甲級戰犯）的外孫，安倍上場後，用所謂「中國威脅論」，在美國的保護傘下，不斷修改不戰憲法，妄想復辟軍國主義，東海難得平靜。事實上，安培也曾嘗試與鄰國俄羅斯合謀制中，當涉及北方四島問題，就自然無話可談。

俄羅斯總統普京在12月中表示，中俄政治互信水平非常高，俄羅斯把中國視作戰略夥伴和全球制衡力量。俄羅斯與中國貿易額最大，在主要國際問題上立場相近，很多關鍵領域享有優待夥伴關係的戰略性質。然而，中俄這種高度互信的關係，會否受特朗普上場而有所改變？這次美國大選，奧巴馬的政黨居然將落敗的責任推到為俄羅斯駭客擾亂網路，而驅逐俄羅斯三十多名情報人員。普京卻沒有以報復心態驅逐美國人員出境，似乎等待月中特朗普上場後的政策才作決定。眾所周知，特朗普與普京的關係向來不是敵人，由於美國要反中，會否就從「聯中遠俄」剎那間變成「聯俄反中」呢？這一點是值得留意的！

俄美角力暫難解決

俄美方面，在中東仍互相角力。美國在全球各地推進顏色革命，絕大多數慘敗收場，在2011年亦收買及提供武器與敘利亞阿勒頗的居民，導致敘利亞六年內戰。由於美國已陷在阿富汗及伊拉克的戰場而力有不逮，加上俄國及伊朗也在2015年正式介入敘利亞內戰，叛軍遜尼派由美國的棋子變成棄子，付出淒慘的代價。其他中東的僵局，如以巴的殖民地、以色列與伊朗的敵對等，以至東歐諸國如烏克蘭、格魯吉亞等等，其實也是俄美正在角力，短期難以解決。

歐洲大陸方面，今年也是大選年，會否出現親俄反美的政客，導致政權轉移呢？難民潮蔓延，猶如隱藏著計時炸彈，這些都是不容忽視的！其它地緣政治環境，如朝鮮半島的核問題、台海複雜嚴峻的局勢等等，都充滿了很多未知數。本地方面，雖則梁振英宣布不連任，然而極端的反對派，仍是為反對而反對，相信香港短期還是政不通、人不和、百事廢、無進步……

特朗普時代的主旋律

21世紀資訊發達，政經不可分割，經濟發展無可避免地受政治情勢影響。正如市場預期，美國上年12月開始加息，也表示美國正式踏入「加息期」；至於加息的步伐，就要看美國的經濟增長速度。從最近的數據顯示，很大機會加息三至四次。不過，特朗普時代的主旋律是要扭轉全球化的格局，既要維持金融業在全球的壟斷地位，又要改變美國製造業在國內就業機會銳減的失策。魚與熊掌，能否兼得，就要看政策出籠後的可實行程度，現時難以預測。但是，隨著息口的上升，美元需求肯定多了，幣值也隨之而上升，換言之，其它貨幣相對下跌，包括眾人關心的人民幣。

中國新興產業

人民幣的持續貶值，對國內的經濟增長好壞參半。過去一年，中國一直致力推動經濟轉型升級，1-11月全國規模以上工業企業實現利潤按年增長9.4%，增速較首10個月快0.8%。但是成效還未見突出，主要問題是新舊產能更替的調整過程中，舊產能退出比較遲緩。剛發布之「十三五」期間的戰略性新興產業將劃分為網絡經濟、生物經濟、高端製造、綠色低碳、數位創意五大領域及其八大產業。初步預測今年中國新興產業增速將保持兩位數的增長水平。然而，面對國際形勢複雜多變的大背景之下，尤其是特朗普的善變，加快國企轉型，大力推動改革，適時調節策略，將會是國家經濟政策之主導！

埋下新一輪「歐債危機」？

至於歐洲的經濟又會如何發展？作為歐羅區第三大經濟體的意大利未能大力改革，復甦力度不足，負債比率高達130%，埋下新一輪「歐債危機」。歐洲民粹主義冒起，意大利反建制的五星運動有機會當權，將會就繼續採用歐羅舉行公投；另外今年舉行總統大選的法國，極右政黨國民陣線同樣主張重新採用舊有貨幣，屆時或引發整個歐羅區以至全球市場的恐慌！

提防樓市調整

本地經濟就更不用提！政經不通情況之下，何來增長？部分本地零售消費業，預計將面對另一低潮。隨著美國加息，香港不可能不再加息，但兩地情況天淵之別--美國經濟復甦，香港卻經濟沉淪。當利息去到臨界點，超過供樓人士的負擔能力，加上樓房供應多了，隨時造成骨牌效應，而導致樓市調整，這點不可掉以輕心。

趁每次大跌買國策質優股

縱觀上列因素，相信2017年的全球股市以至A股及港股，將會受制於特朗普上場後的政策。其「大嘴巴」的言行，會令全球股市大幅度波動。特朗普的內閣雛形：高盛交易大鱷任財長、埃克森美孚行政總裁任國務卿、「瘋狗」將軍任防長、鋼鐵產業莊家任商務部長及白宮國家貿易會議議長，全是極具攻擊性，衝著中國金融體系而來的；如何化解特朗普咄咄逼人的攻勢，就要看中國領導人的智慧。無論如何，每一次大幅度調整，不妨衡量自己力量而買進國策板塊的質優股，如基建、環保、醫藥、出口、物流、農業/糧食、高端科技、網購消費，以及航太軍工業等等。謹此預祝各位讀者「炒上又炒落，低買而高賣」！

黎永良

編按：資深股評人黎永良，從事國際金融業超過35年，擅長拆解政經時局，以洞悉股市趨勢，現為時富金融優越投資服務部顧問，逢每月初為《港股360》撰文分析中港股市形勢。