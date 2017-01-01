即巿股評 港股直擊

本文出街時已是2017年，總結去年藍籌成績「聯想集團」(HK992)股價在2016年下跌近四成，由最高7.9元跌至最低見4.49元，如果從2015年起最高的13.52元起計算年半以來股價跌近七成有多，到底聯想集團發生了什麼事讓這個曾經是全球第三大電腦生產商，淪落得如此地步？

筆者不止一次提到，聯想集團的經營思路過於落後，對市場反應緩慢以及只在死守個人電腦(PC)這條它們認為是救命的草。自2005年收購IBM的PC部門後，躍升成為全球第三PC生產商，曾經風光一時，可惜是個人電腦在千禧年開始因為互聯網的高速發展，加上手機及個人平板電腦的掘起，正式步入「收檔」期。雖說聯想的個人電腦銷量仍佔全球20%(惠普佔22%列首位)，但個人電腦早已被投資界認為是夕陽行業，而聯想似乎生怕這個佔集團總業務65%的版塊消失了將無以為計，因此本年10月份更宣佈明年(2017年)3月將合併同是走到盡頭的富士通PC業務，希望能超越惠普成為全球一哥。如果你現在是收購Tesla的話筆者肯定會舉腳讚成，收購人家已經玩完的業務，目的極可能是聯想因日本銷售一向不好，希望借助富士通的渠道幫助提升聯想在日本的市場。然而包括SONY在內的多家日本大牌都打算放棄或出售自己的PC業務。給你玩二年又如何？給你做個夕陽一哥又點？

相反聯想在2015年收購了Motorola的手機業務，卻掉在一邊的愛理不理。2015年聯想國內(目前是全球手機銷量最大國)的份額不升反跌，由2014年的7.9%跌至2015年只有5.4%。主要原因有傳是聯想對移動業務的發展策略一直搖擺不定，二年內三次換帥。從2006-2015，聯想歷年的研發支出，僅去年的研發收入佔比達2.6%，其餘平均低於1.9%。過去10年，聯想累計投入研發成本44.05億美元，連「華為」舊年的研發支出也不及。收購Motorola原意是為了其研發的專利希望藉此追回過去的不足，但手機市場度日如年，看小米、華為、oppo等國產品牌一年幾款新機，市場營銷的投入更是不計其數。聯想這家老品牌，不管是PC或手機市場另一個讓筆者詬病的地方就是推廣不力，大概是因為過於保守，沒有活力，因此在宣傳上沒有找到方向,投入也不夠積極。剛剛聯想宣佈其新品牌zuk將會推出最後一款手機，而較早前楊元慶就曾表示未來Motorola將會是集團唯一的手機品牌，希望2017年真的能有新的聯想可以看到吧。

李建華