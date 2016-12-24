即巿股評 港股直擊

臨近聖誕假期投資氣氛轉淡，美股三大指數周四偏軟，道指收跌23點或0.12%，報19918點。美國經濟數據表現參差，第3季GDP上調至升3.5%，勝預期。11月份耐用品訂單則按月減少4.6%，扭轉前一個月經調整後增長4.8%的升勢。意大利通過200億歐羅援助銀行業法案，歐股周四個別發展。另外，德銀與美國司法部以31億美元罰金達成和解。

內地股市周五早段偏軟；港股方面，恒指早段曾跌逾百點，且失守21500點，午後在部份國企股如建設銀行急反彈下，跌幅收窄，守於21500點之上收市。向上阻力留意10天線約22110點，即市支持參考21448點的二百五十天牛熊分界線。資金流方面，周四恒指好倉有超過6,400萬元流入，同日淡倉流出逾8,300萬元，累計5天，好倉流入逾1.2億元，淡倉流出逾1,000萬元。

騰訊中移下試重要支持區

騰訊周五隨市偏軟，收市失守180元，向上阻力留意10天線約184.2元，支持參考6月10日高位178.5元。截至上周四， 5日累計流入騰訊認購證逾2,000萬元。看好可留意騰訊購(11116)，行使價188.98元，17年7月到期。相反看淡則可留意騰訊沽(28580)，行使價172元，17年4月到期。

騰訊股價持續回落下試低位，吸引資金選擇較價內之牛證部署短期反彈，特別是假期前後，引伸波幅變化或較難掌握。投資者亦可留意我們的騰訊牛證(65363)，收回價為165.88元，槓桿比率約9.8倍；而騰訊熊證則可留意(65355)，收回價為188.38元，槓桿比率約15.1倍。

另權重股中移動周五早段一度跑贏大市，逆市重上81元，惟收市仍跌，險守80元關，反彈阻力留意10天線約81.8元，支持參考一個月低位80.5元。看好可留意中移長年期輕微價外購(17567)，行使價84.28元，17年11月到期。除了長年期的中移認購證，投資者亦可考慮中移牛證(66081)，收回價為76.58元，槓桿比率約14.1倍。

公司消息方面，中移動(00941)與沃達豐、愛立信、聯想集團(00992)分別就物聯網領域的合作簽署意向書。根據意向書，中移動將基於物聯網連接管理平台分別與愛立信DCP平台與沃達豐平台開展業務合作，實現統一的業務流程。

內險龍頭股跌勢放緩

有報道引述消息指，傳內地保險監管機構收緊對保險商新許可證的發放限制，藉此降低部分業者的激進經營和投資行為帶來的風險。另有報道指，中保監主席項俊波稱，須把防控保險風險放在更加重要的位置，堅守不發生系統性區域性風險的底線。內險股連跌多天後，周五午市跌幅收窄，中壽由跌轉穩，平安跌幅收窄，短期跌勢喘定或可現反彈。中國平安(02318)向上阻力留意10天線約40.6元，支持參考250天線約37.6元水平。看好可留意平安購(14153)，行使價41.93元，17年4月到期。中國人壽(02628)向上阻力留意50天線約20.6元，即市支持參考19.5元水平。看好可留意中壽購(13551)，行使價22.55元，17年6月到期。

(本結構性產品並無抵押品)

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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