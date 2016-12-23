港股直擊 即巿股評

隔晚美國道指跌23點，港股昨日挫173點後，在聖誕長假前欠缺回升動力，恒指今早再創逾5個月低，午後在建行(00939)發力帶動下，力守250天線牛熊分界線。

恒指低開82點，甫開曾重一度回21600水平，其後沽壓轉強，曾挫144點，見21491點，為7月14日、逾5個月以來新低，逼近下方250天線(約21448點)，中午跌114點，下午3時前跌幅明顯收窄，一度僅跌35點，見21601點全日高。恒指收報21574點，跌61點或0.3%，連跌兩日累挫235點或1.1%；大市今日有逾850隻股份下跌，上升股逾450隻。

總結全周，恒指跌445點或2%，連跌兩周累插1186點或5.2%。

國企指數收報9181點，跌18點或0.2%。國指兩日挫149點或1.6%。

全日成交額503.84億元，較上日微增約1.81億元。本港市場進入4天長假，下周三(28日)復市。北向買賣A股的「深股通」及「滬股通」今日暫停開放，至於南向「港股通」方面，「滬港通」南向明顯錄得淨流入，105億元人民幣之「港股通」額度，全日額度僅餘71.49億元人民幣，用33.51億元或31.9%。

恒指即月期貨收報21538點，跌77點或0.36%，低水37點。

A股兩市低收，滬指跌0.94%；深指跌1.04%。兩市成交額約4089億元人民幣。

歐洲三大股市早段靠穩；美國道指期貨最新升7點，報19880。

藍籌股方面，滙控(00005)跌0.6%；騰訊(00700)跌穿180元，收報179.7元，跌1%，兩股拖低大市34點。另外，友邦(01299)跌0.3%；港交所(00388)再創近半年低，收市跌0.6%；東亞(00023)跌1.5%；中移動(00941)跌0.5%；中銀香港(02388)悉售集友銀行，反覆跌0.2%；利豐(00494)跌3.9%為表現最差藍籌。相反，聯通(00762)升0.8%。

焦點板塊

中資金融股：建行尾段發力，收市升3.1%為表現最好藍籌，全日成交額居首，推高大市。另外，青島銀行(03866)市前成交達4.8億元，收市升4.6%。其他中資金融股則繼續受內地「假章」事件發酵影響，內險表現較差，平保(02318)跌0.5%；太保(02601)跌1.3%；新華保險(01336)跌0.6%；財險(02328)跌0.7%。券商方面，中信証券(06030)跌1.1%；中國銀河(06881)跌1.6%。

本地地產股：高銀金融(00530)擊敗多家本地發展商，投得港鐵(00066)何文田站物業發展項目第一期，股價升4.7%。不過本地地產商面對中資高價投地，股價落後大市，長實地產(01113)跌1.9%；新地(00016)跌0.7%，連跌10個交易日；九倉(00004)跌1.3%；信置(00083)跌0.5%。

焦點股份

漢傳媒(00491)：獲楊受成入主並觸發全購，今早復牌高開9%後飆高，最多急升69.8%，見0.36元，收市升53.3%為表現最好港股，成交活躍。

盈德氣體(02168)：今早復牌，曾挫6.6%，其後中途停牌，停牌前報2.87元，跌5.6%，成交額892萬元。集團昨日公布，股東BBH及BTL向開曼群島大法院呈交單方面申請，法院指令集團直至本月29日，不得採取任何措施以執行１８日董事會上通過的決議，其中包括批准擬議配售；或發行任何類別的額外股份。

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