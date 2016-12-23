即巿股評 港股直擊

於上周二(12月13日)收到一名讀者提問：「聶sir，想問在股市的亂局，有甚麼板塊會比較好炒呢？建築股有得發圍嗎？例如三和建築集團(03822)、星星地產 (01560) 和現恒建築(01500) 的股價走勢如何？有機會爆上嗎？」

讀者用上「亂局」的字眼，我認為適用於香港的現況，但傾向在政治方面，例如立法會的人腳仍存在變數，選舉9月初雖已完結，至今歷時已超過三個月半，卻在部分議員宣誓的有效性上，仍在爭議或司法覆核中。另外前周梁特宣布不角逐連任特首，令一眾對特首位置虎視眈眈的投機主義者洶群而出，在未知誰會當選之下，香港前途未明，若你是海外投資者，願意在此時買入港股嗎？一個無熱錢流入的股市，正好用來形容港股現況，在「深港通」啟動前，原本市場(包括筆者在內)普遍認南下資金會較北上為多，事實卻是相反，彷彿熱錢在悄然流出香港。

港股成交持續萎縮

於2014年和2015年第四季港股成交金額分別約4.97萬億和4.49萬億元，而今年截至12月16日僅為3.48萬億元，較去年相差超過1萬億元，由12月19日計起只剩下8個交易日，反映每日必須錄得成交金額超過1250億元，才能與去年表現持平。但上次錄得接近的成交金額已是9月9日，還不到1170億元，之後錄得1000億元的成交金額只有11月9日而已，如今卻要連續八天辦到此事，根本就不可能，故此已能肯定今年第四季成交金額，將比去年同期為低，是最近三年中最低成交金額的一年，只要成交金額維持在現水平，預料恒指表現會繼續放緩，不排除今年餘下日子會失守22000點。

分析建築板塊前景

論到讀者提及的建築股板塊，可能與看好香港基建發展有關，即使預期明年3至4月業績期整體盈利表現會較佳，亦表示若要2017年業績也有好表現，考慮到基數增加了，故此必須比今年更努力，然而按上述香港前途未明的推論，預期明年營商環境較今年差，所以認為能靠業績改善而帶動股價上揚之股份應會偏少，普遍看淡此板塊的前景。

值得留意細價新股

另外，我留意到最近兩年本地企業的新股，比較多屬建築板塊，同時傾向是細價及細市值股份，造就了當炒的條件，所以不妨考慮多抽毫股定位和集資淨額少於1億元的建築股，應可提升整體投資回報率。其中一隻可留意的是星星地產 (01560)，於8月9日以上限價1.80元上市，從11月3日至12月16日，若以收市價計算，股價於1.84至1.92元之間橫行，波幅只有4.35%，於12月16日收報1.88元，僅高上市價4.44%，反映此價進場風險不大，若不介意橫行「悶場」，當有心人行動之時，股價有望上試2.50至2.80元。

聶Sir

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於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

上述內容給讀者予以參考，絕不構成任何買賣股份建議。