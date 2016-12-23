即巿股評 港股直擊

美股連續兩日回吐，不過回吐壓力唔算大，話唔定今晚聖誕老人一個高興送大禮，道指升番過百點，咁道指就二萬過聖誕。港股呢邊繼續陰乾路上走，恒指今早低開後最多跌144點，半日低位21491點，跌到落超過5個月低位，差不多考驗250日線，半場恒指報收21521點，跌114點；國指則跌75點，報收9124點。

重磅股偏軟，騰訊早段曾失守180元，同樣係落到五個月低位，基本上都係跟恒指同步，皆因佔比重，騰訊可以話係同恒指坐埋一條船。其他重磅股不提也罷，魚缸缺水乜都唔掂，半日成交額僅262億元，今日全日唔知有冇500億元。

有缸邊友話過埋聖誕節個市有得救未，老實講，阿Man睇唔到乜嘢理由，聖誕快落之後，新年唔快落！咪以為今年仲會有乜嘢粉飾櫥窗，即使有都只限於個別股份，重磅股藍籌股今年冇呢枝歌仔唱，皆因唔少藍籌股都接近甚至位於52周低，點樣粉飾都係得個輸字，不如慳番啲子彈，留番再遲吓執平貨好過。

阿Man認為個市要見底回升，至少要有資金流入配合，偏偏下個月底係農曆新年，內地過年前例牌水緊。踏入12月已見港元跟人仔拆息抽高，雖然呢兩日有所回順，但仍處於今年內偏高水平，預計資金最快要過埋春節先鬆綁。所以港股呢鋪唔單止係聖誕快落，預計新年都快落。恒指暫時守住250日線，呢條線一旦失守，新年快落好快見二萬，阿Man傾向相信二萬點左右將掉頭，不過有缸邊友話穿得250日線，點會跌千五點咁少，至少跌一成，落到萬九唔出奇！

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)