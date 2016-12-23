港股直擊 即巿股評

隔晚美股低收，道指跌23點。港股昨日挫173點後，今早未見回穩，恒指再創逾5個月低，跌至250天線上方。中資金融股續呈弱勢。

恒指低開82點，早段曾挫144點，見21491點，為7月14日、逾5個月以來新低，逼近下方250天線(約21448點)。恒指中午收報21521點，跌114點或0.5%，大市成交額262.17億元。

國企指數報9124點，跌75點或0.8%。

A股半日低收，滬指跌0.61%；深指跌0.6%。

藍籌股方面，滙控(00005)和友邦(01299)跌0.6%；港交所(00388)再創近半年低，半日跌0.8%；騰訊(00700)一度跌穿180元見逾5個月低，半日跌0.6%；利豐(00494)跌3%為半日表現最差藍籌。相反，中銀香港(02388)悉售集友銀行，早段跌逾2%，半日倒升0.5%；聯通(00762)升1.1%為表現最好藍籌。

焦點板塊

中資金融股：內地「假章」事件，連日發酵，中資金融股今早續向下，內險表現較差，平保(02318)跌1.2%；國壽(02628)跌0.7%；太保(02601)跌1.9%；人保(01339)跌1.3%；財險跌1.2%。建行(00939)和工行(01398)跌0.2%；招行(03968)跌1.7%。券商方面，中信証券(06030)跌1.7%；中國銀河(06881)跌1.6%。

本地地產股：高銀金融(00530)擊敗多家本地發展商，投得港鐵(00066)何文田站物業發展項目第一期，股價半日急漲6%。不過本地地產股落後大市，長實地產(01113)跌1.7%；新地(00016)跌0.6%；九倉(00004)跌0.5%。

焦點股份

漢傳媒(00491)：獲楊受成入主並觸發全購，今早復牌高開9%後飆高，最多升69.8%，見0.36元接近10個月高，半日升60.4%為表現最好港股。

盈德氣體(02168)：今早復牌，曾挫6.6%，其後中途停牌，停牌前報2.87元，跌5.6%，成交額892萬元。集團昨日公布，股東BBH及BTL向開曼群島大法院呈交單方面申請，法院指令集團直至本月29日，不得採取任何措施以執行１８日董事會上通過的決議，其中包括批准擬議配售；或發行任何類別的額外股份。

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