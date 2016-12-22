重要通告 港股直擊

中廣核電力(01816)公布，附屬廣西防城港核電4號機組已開工建設，進入土建施工階段，並已進行核島首罐混凝土澆灌。

防城港核電去年已獲國家核安全局批准防城港3、4號機組的建設，其中3號機組已於去年12月開始建設。

防城港核電一期工程共計兩台機組，包括防城港1號及2號機組，兩台機組均為CPR1000壓水反應堆機組，已分別於今年1月1日及10月1日投入商業運營。二期工程共計兩台機組，包括防城港3號及4號機組，兩台機組均為華龍一號三代核電技術壓水反應堆機組。