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今日 12:11 中國財經 港股直擊

融創傳尋求110億人幣貸款購聯想房產項目

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外電引述知情人士透露，融創中國(01918)與幾家中資銀行商談，希望獲得約110億元人民幣貸款，用於收購聯想控股(03396)資產的計劃。

知情人士稱，至少有兩家中資銀行在準備貸款提案，又提到融創商討的貸款意向包括在岸和離岸兩部分。

融創與聯想在9月公布，融創擬以138億元人民幣收購聯想的房地產項目。交易完成後，融創將在擁有北京、天津和重慶等16座城市中42個房地產項目權益的公司持有股份。項目的總樓面面積約為1800萬平方米。

融創對貸款事項未予置評，但示意參考該公司公告。

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