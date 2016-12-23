港股直擊 即巿股評

高銀金融(00530)擊敗多家本地地產發展商，奪港鐵(00066)何文田站物業發展項目第一期，股價今早逆市急升，暫時最多升11.7%，見3.35元，現升7.3%，成交額1500萬元。

消息指出，發展商須承擔項目補地價約62.82億元，即每方呎樓面補價約8459元，向港鐵支付分紅比例固定為35%，萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文稱，計算補地價連同建築費等，保守估計總投資額逾120億元。

同系高銀地產(00283)最新跌1%。

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