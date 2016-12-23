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今日 09:39 港股直擊 即巿股評

【異動股】中銀香港悉售集友銀行 早段跌逾2%

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中銀香港(02388)今早跑輸大市，暫時最多跌2.3%，現跌1.8%，報27.35元，成交額4630萬元。

集團昨日收市後公布，擬悉售所持集友銀行約70.49%股權，交易對價76.85億元。其中，廈門國際投資收購約64.31%，集美校委會收購約6.18%。交易完成後，中銀香港將不再持有集友銀行任何股份，而集友銀行將不再為中國銀行(03988)、中銀香港及其各自的附屬公司。

中行最新跌0.9%。

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