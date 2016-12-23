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今日 09:21 即巿股評 港股直擊

【盤前部署】恒指走勢弱 料試250天線

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恒指昨低開9點，開市水平21800點。恒指開市後快速回軟，跌至21650水平牛皮，全日波幅達227.6點。恒指收報 21636點，跌173點或0.8%，成交金額502.03億元。國指收報9200點，跌131點或1.41%；上證收報 3139點，升2.13點或0.07%，A股走勢優於港股。

恒指以陰燭收市，最低跌至21594點，創7月18日以來低位。恒指收市水平再次跌出保歷加通道底部之外，走勢轉弱，料支持參考為250 SMA，約21450水平。

意大利西雅那銀行 (BMDPD US)未能成功在民間集資，若未能成功在今年底之前集資50億元，將會面臨倒閉風險。目前意大利銀行業需要至少520億歐元來清理資產負債表，預料將會在4個月後耗盡流動性。有消息指，意大利政府最終有機會將該銀行國有化。消息影響投資市場氣氛，歐洲股市個別發展。

雖然美國第三季度國內生產總值折合年率增長3.5%，高於之前估算 的3.2%，得益於服務業支出、各州建設活動。不過，美國三大指數回軟。今早亞太股市略好，但夜期及ADR下跌，料利淡恒指走勢，支持參考為250 SMA，約21450水平。若恒指能守住此水平，有望在尾市反彈。

個股介紹：

西藏水資源(01115) 主要在中國生產及銷售瓶裝礦泉水產品及青稞啤酒產品。

集團在截至2016年6月底止中期，集團純利增加11%至1.57億元人民幣。期內收入4.37億元人民幣，按年升2%，但由於中鐵快運的供應合同於去年6月底已到期， 整體銷量按年下降14%。

在業績公布後，集團近日股價向好，成交增加，可予留意。股份上日收報 3.18元，上望 3.4元，止損設於 3.1元。

岑智勇
南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露
分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。

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