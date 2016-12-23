港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數低收，港股昨日下跌80點後，ADR和夜期預示港股今日早段或下試250天線(約21449點)支持。另外，長假期臨近，大市交投難見活躍。

道瓊斯工業平均指數跌23點或0.1%，收市報19918。美國經濟增長步伐較預期快，美國商務部公布，第三季國內生產總值(GDP)環比年率終值為增長3.5%，高於市場預期的增長3.3%，前值為增長3.2%。美國勞工部公布，截至12月17日止當周，美國初領失業救濟金人數為27.5萬人，按周增加2.1萬人，市場原本預期為增至25.6萬人。

另外，CNN報道引述特朗普過渡團隊稱，上任後有意實施10%進口貨品稅，留意出口股、工業股和航運股反應。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，作價較本港昨日收市價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報62.63元，較本港昨日收市升0.08元；國壽(02628)ADR收報19.89元，跌0.16元；中海油(00883)ADR收報9.72元，升0.03元；中石油(00857)ADR收報5.83元，升0.01元；中石化(00386)收報5.6元，升0.02仙；中國鋁業(02600)ADR收報3.11元，升0.01元；中移動(00941)ADR收報81.49元，升0.59元；中電信(00728)ADR收報3.59元，升0.03元；聯通(00762)ADR收報8.84元，跌0.07元。騰訊(00700)ADR報179.61元，跌1%，留意今日會否失守180元關。

ADR港股比例指數收報21544點，跌91點或0.43%。夜市期指收報21520，跌95點，較昨日恒指收市低水116點。恒指昨收報21636點，跌173點或0.8%，再創逾5個月收市低。港股今日早段或下試250天線(約21449點)支持。另外，本港市場進入一連4天聖誕節假期，預料今日交投偏靜，而港股將於下周三復市。

焦點板塊

中資金融股：國海證券「假章」事件稍為平息，最新又爆出另涉嫌「假章」事件。《券商中國》報道，浙商財險近期以抬頭「廣發銀行惠州分行」開具的保函，找到廣發銀行實施反擔保賠償請求時，經廣發銀行驗證發現為假保函。留意中資金融股反應。

本地地產股：高銀金融(00530)擊敗5組財團，包括：新地(00016)、長實地產(01113)、會德豐地產、新世界發展(00017)，以及信置(00083)牽頭等多家本地發展商，投得港鐵(00066)何文田站物業發展項目第一期。中資今年頻頻高價投地，留意本地地產股表現。

焦點股份

中銀香港(02388)：集團擬悉售所持集友銀行約70.49%股權，交易對價76.85億元。其中，廈門國際投資收購約64.31%，集美校委會收購約6.18%。交易完成後，中銀香港將不再持有集友銀行任何股份，而集友銀行將不再為中國銀行(03988)、中銀香港及其各自的附屬公司。

昆明機床(00300)：集團公布，兩項公開掛牌出售的交易告吹，又指正掛牌出售的另外兩項資產，掛牌期限今日屆滿，如果在年底前未能完成交易，公司的扭虧措施將不能完全實現，業績將會連續第三年錄得虧損，上交所將會對公司A股實施暫停上市。

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