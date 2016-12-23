即巿股評 港股直擊

臨近聖誕節，假日氣氛濃厚，相信不少投資者都已在計劃放假活動，甚至已經在休假中，成為港股近日交投淡靜的原因之一。不過，市場又不是全無焦點，中央經濟工作會議中提到的混合改革制，一度為相關股份帶來炒作。

除了混合改革制外，中央經濟工作會議也為2017年的中國樓市發展定了方向，會議中最吸引目光的一句肯定是：「房子是用來住的、不是用來炒的」。這金句一出，馬上成為各大媒體的焦點，成為大眾的討論焦點。

從投資角度去看，房地產應是屬於另類投資 (Alternative Investment)，其投資功能是用作對沖通脹風險。然而，經中央定性後，要短線炒作房子應該會越來越難，但相信其長線投資價值仍會存在。由於房子涉及民生，若樓價長期高企並超出普遍人民能負擔的水準，最終很可能造成社會問題。

除了為房地產定性外，中國保監會早前也下發《關於開展不動產投資及基礎資產為不動產的金融產品投資自查有關事項的通知》，也限制了保險資金不得投資或銷售商業住宅，不能直接從事房地產開發建設（含一級土地開發）、不得投資設立房地產開發公司或投資未上市房地產企業股權（項目公司除外）。

國策在多方面限制房地產被過度投資，內地樓價的走勢也明顯回穩。國家統計局剛公佈內地七十大城市樓價，四大一線城市當中，上海新建商品房樓價按月下跌0.1%，深圳樓價亦下跌0.3%，北京樓價就無升跌。不過，廣州樓價仍然錄0.9%的升幅，跑贏其他地區。

廣州樓價相對較硬淨，其實也反映了在廣州內房股的股價之上。自從中央政府多角度限制內地樓價上升後，內房股股價也應聲倒下，唯獨廣州地產股的表現相對較佳，股價也較綜合型內房股硬淨。在廣州地產股之中，新天地產集團(00760)是其中一間股價表現較佳的公司。新天地產前稱明日國際，自2011年5月買殼後，業務也轉變為以房地產為主。經過數年的重組後，集團將業務精簡至在中國廣州從事(i)房地產發展、(ii)物業投資及(iii)物業管理業務。

在下半年，集團將會繼續進行新天半山項目的市場推廣和合約銷售。至於較早前出售天倫花園所得的資金，以及在2016年6月全面兌換的可換股票據，都增強了集團的現金儲備及資本架構。在截至2016年6月底，集團的負債比率(債務總額/資產總值)為約49.8%，較去年同期的94.7%大幅下降，有助增加日後發展的財務彈性。對廣州房地產有興趣的投資者，不妨跟進。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞