即巿股評 港股直擊

福耀玻璃(03606)主營業務為汽車玻璃和汽車級浮法玻璃的設計、開發、製造、供應，是內地最大及全球第二大的汽車玻璃生產商，為少數同時獲得國際配套客戶，以及四大車系認證的廠商。目前於內地8個省份設有生產基地，覆蓋最主要的汽車生產商，提供即時供貨，具備成本上的優勢。在上半年的收入結構中，內地市場佔65%，海外市場包括美國及俄羅斯則為35%。

受惠於產品平均售價的提升，以及全景天窗、鍍膜玻璃等高端功能產品銷售比例的增加，截至今年9月底止的首三季營業額按年增長19.5%至115.9億元人民幣，純利則增17.7%至21.75億元人民幣；至於第三季營業額按年增加29.1%至40.1億元人民幣，純利按年增長13.5%至7.18億元人民幣，整體表現不俗。

中國近月官方及財新製造業指數走勢不俗，反映整個製造業回暖。福耀玻璃是內地汽車玻璃的龍頭，其走勢與汽車業一致。此外，內地玻璃業正處於去產能階段，以響應內地供給側改革政策。截至去年底止，全國重點省份庫存共2,423萬重量箱，按年減少7.3%。除了反映去庫存奏效，玻璃供不應求的情況也更為明顯，有助福耀玻璃調升產品售價，增強毛利空間。

預計海外效益明年釋放

同時，集團積極拓展海外版圖，其中位於美國俄亥俄州的全球最大汽車玻璃單體工廠，於今年10月正式投產，汽車玻璃計劃年產能逾450萬套，將為美國汽車市場提供四分一的玻璃配套需求；另位於俄羅斯的多個玻璃生產項目相繼投產，為當地汽車製造商提供服務。預計海外收入佔比將逐漸增加，未來在全球各區的市佔率出現倍升。海外業務的盈利效應，估計明年開始釋放。

另方面，近期人民幣匯價持續下跌，福耀玻璃的國際化營運戰略，發揮分散風險的作用，滙兌收益將較往年可觀，是人民幣下跌的主要受惠股。以現價計，預測市盈率17.3倍，作為汽車玻璃龍頭，估值仍算吸引。另外，集團營運現金流強勁，可支持其超過六成的派息比率，預測股息率達3.86厘，收息作用亦不低。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期福耀玻璃2016、2017及2018年每股盈利為1.212元、1.359元及1.483元人民幣，給予12個月目標價21.0港元，相當於今年預測市盈率19.6倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理