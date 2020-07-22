 
熱門：

今日 09:47 國際財經

穆迪料美最少還需近12萬億元刺激資金

放大圖片

穆迪首席經濟師贊迪(Mark Zandi)警告，為避免經濟陷入雙底衰退(Double Dip)，美國至少還需要1.5萬億美元(約11.7萬億港元)的刺激資金，較現在很多國會議員預期的金額還多數千億美元。

贊迪接受CNBC訪問時指出，按其估算，美國可能需要接近1.5萬億美元的支持。隨着感染新冠疫情的人數增多，金額還將繼續增加。

美國首輪疫情刺激措施已於5月簽署成為法律，規模達2萬億美元。共和黨希望再投入約1萬億美元的刺激資金，而民主黨領袖佩洛西則聲稱至少需要1.3萬億美元。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads