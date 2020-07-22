國際財經

穆迪首席經濟師贊迪(Mark Zandi)警告，為避免經濟陷入雙底衰退(Double Dip)，美國至少還需要1.5萬億美元(約11.7萬億港元)的刺激資金，較現在很多國會議員預期的金額還多數千億美元。

贊迪接受CNBC訪問時指出，按其估算，美國可能需要接近1.5萬億美元的支持。隨着感染新冠疫情的人數增多，金額還將繼續增加。

美國首輪疫情刺激措施已於5月簽署成為法律，規模達2萬億美元。共和黨希望再投入約1萬億美元的刺激資金，而民主黨領袖佩洛西則聲稱至少需要1.3萬億美元。