國際財經

閱後即焚社交平台Snapchat母公司Snap公布，第二季收入按年升17%至4.542億美元，好過市場預期的4.416億美元，主要是受惠於Snapchat廣告收入上升。

不過，Snapchat每日活躍用戶增長17%至2.38億個，少於市場估計的2.39億個，Snap市後時段股價下滑10%，至24.74美元。

Snap指出，截至6月底虧損擴大至3.26億美元，前一年度同期虧損2.552億美元。撇除若干項目後，每股虧損9美仙，少於市場預期的虧損10美仙。